Cae nieve en el Nevado de Colima tras el paso del frente frío 28

La cima del Nevado de Colima registró su primera nevada del año el pasado viernes 16 de enero tras el ingreso del frente frío número 28, que provocó un descenso marcado de temperatura y precipitaciones en las zonas altas del occidente del país.

De acuerdo con reportes de autoridades estatales y medios locales, la nevada se registró durante la madrugada y primeras horas del día en las partes más elevadas del Parque Nacional Nevado de Colima, donde las condiciones atmosféricas permitieron la caída de nieve y aguanieve. Imágenes difundidas por visitantes y usuarios en redes sociales confirmaron la presencia de acumulación ligera en la cima, contrastando con días previos en los que el volcán se mantenía sin cobertura blanca.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que el fenómeno está asociado a la combinación de aire frío, humedad y precipitaciones, lo que generó temperaturas cercanas o por debajo del punto de congelación en zonas por encima de los cuatro mil metros de altitud. Ante estas condiciones, se activaron medidas preventivas dentro del operativo invernal para reducir riesgos a visitantes y montañistas.

Según reportes meteorológicos, las temperaturas en la parte alta del Nevado oscilaron entre 0 y 3 grados centígrados, con nubosidad persistente y lluvias intermitentes, factores que favorecieron la nevada. Autoridades advirtieron que este tipo de eventos puede provocar caminos resbalosos, presencia de hielo y cambios bruscos de clima en lapsos cortos.

Protección Civil recomendó a quienes planeen visitar la zona extremar precauciones, utilizar ropa térmica, calzado adecuado y evitar ascensos sin equipo o preparación, además de mantenerse informados sobre el estado del clima antes de ingresar al parque.