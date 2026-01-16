Protestas en Irán: aumenta a 3.090 el número de muertos por la represión del régimen

Las protestas en Irán iniciaron por la crisis económica y se ampliaron al rechazo del régimen teocrático que encabeza el ayatollah Jomeini. / Getty Images

La organización de derechos humanos Human Rights Activists (HRANA) informó que suman 3,090 muertes confirmadas por la represión de las protestas en Irán, mientras que 3,882 casos están aún por confirmarse.

Esto, en el marco del bloqueo de internet que se mantiene desde el 8 de enero, que complica no solo la salida de información y la confirmación de datos, sino también el acceso a servicios bancarios y administrativos.

De acuerdo con HRANA, hay 22,123 personas detenidas por el régimen iraní aunque las autoridades solo reconocen a 3,000, que han participado en las 619 protestas contabilizadas en todo el país desde el pasado 28 de diciembre de 2025.

Entre la cifra de fallecidos hay al menos 19 menores de edad de acuerdo con los datos verificados por la organización.

En este marco, el presidente de Estados Unidos Donald Trump agradeció al régimen iraní la cancelación de 800 ejecuciones de manifestantes programadas para este viernes.

En este marco, la organización de derechos humanos Human Rights Activists informó que 52 personas previamente condenadas a la pena capital por otros delitos, fueron ejecutadas entre el 5 y 14 de enero en 42 prisiones de Irán.