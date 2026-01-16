Dar “me gusta” en redes sociales ya pueden causar divorcios en Turquía

“Estas interacciones online, que a ojos del infractor parecen inofensivas, actúan como un ácido corrosivo que erosiona el equilibrio de la pareja y la seguridad emocional del otro”, señaló el fallo del tribunal de Kayseri, en Turquía. / Kmatta

Un tribunal de Turquía consideró que los “me gusta” en redes sociales son causa suficiente para aprobar divorcios, abriendo un nuevo debate sobre la actividad digital y su impacto en las relaciones de pareja.

El fallo defiende que reaccionar al contenido digital no es una actividad inocente y puede terminar con un matrimonio por su impacto en la confianza de las parejas.

Los "likes" reiterados a fotografías de otras mujeres en redes sociales son una forma de menosprecio público, argumentó la mujer que solicitó el divorcio en Turquía. / DjelicS Ampliar

¿Por qué los “me gusta” pueden causar un divorcio en Turquía?

Una mujer que presentó una demanda de divorcio en la ciudad de Kayseri porque su esposo dedicaba mucho tiempo en redes sociales dando “like” a fotografías y videos sugerentes de otras mujeres.

Su defensa acusó que la mujer sufría daño psicológico y emocional por este comportamiento repetitivo, así como los insultos y la exhibición de sus problemas de pareja, violando el compromiso matrimonial y eran un acto de menosprecio público en su contra.

La sentencia del tribunal señala que:

La interacción repetida en internet es una causal específica de divorcio

El uso reiterado de los “me gusta” se interpreta como una afrenta a la confianza en la vida de pareja

La sentencia

Aunque el esposo de la mujer argumentó que su esposa sufría de “celotipia digital” y que buscaba controlar su actividad en redes sociales de forma enfermiza, el tribunal de Kayseri consideró las interacciones como prueba suficiente de abandono emocional y falta de lealtad.

“Estas interacciones online, que a ojos del infractor parecen inofensivas, actúan como un ácido corrosivo que erosiona el equilibrio de la pareja y la seguridad emocional del otro”, señaló el fallo.

Debido a ello, el hombre deberá pagar una pensión alimenticia mensual de 750 liras turcas (equivalentes a 305 pesos mexicanos) y una indemnización equivalente a 35 mil pesos mexicanos a su ahora exesposa por daño moral.