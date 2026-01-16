Checo Pérez pone a rodar por primera vez al Cadillac F1 y activa el proyecto para 2026

El proyecto de Cadillac en la Fórmula 1 dio este jueves su primer paso tangible en pista. El nuevo equipo estadounidense completó sus primeras vueltas oficiales con un monoplaza de F1, en una sesión privada realizada en el circuito de Silverstone, Reino Unido, considerada dentro del paddock como un shakedown inicial de validación técnica.

El momento fue confirmado públicamente a través de redes sociales por Sergio “Checo” Pérez, piloto titular del equipo, quien señaló que “la historia comienza hoy” para Cadillac F1, en referencia al primer rodaje del auto y al arranque operativo del proyecto dentro de la máxima categoría del automovilismo.

De acuerdo con información reportada por medios deportivos, la sesión no correspondió a entrenamientos oficiales ni a pruebas de rendimiento, sino a un ensayo preliminar destinado a comprobar sistemas, recopilar datos básicos y validar el funcionamiento general del monoplaza antes de entrar a la fase formal de desarrollo .

Un nuevo equipo para la parrilla de 2026

Cadillac F1 fue aprobado oficialmente por la FIA y la Fórmula 1 como la undécima escudería que competirá a partir de la temporada 2026, en el marco del nuevo reglamento técnico y de motores. El proyecto está respaldado por General Motors, a través de su marca Cadillac, y utilizará unidades de potencia Ferrari durante su etapa inicial, mientras desarrolla su propia estructura a largo plazo .

La jornada en Silverstone representa el primer rodaje real del equipo en pista, un hito necesario antes de los test oficiales de pretemporada, y un procedimiento habitual en la F1 para escuderías nuevas o autos completamente renovados.

Checo Pérez, al frente del primer rodaje

Sergio Pérez fue el encargado de conducir el monoplaza durante esta primera salida. Para el piloto mexicano, el shakedown marca el inicio formal de su participación en el proyecto de Cadillac, tras confirmarse como piloto titular del equipo junto a Valtteri Bottas para la temporada 2026.

Lo que sigue para Cadillac F1

Tras este primer rodaje, el equipo tiene previsto participar en pruebas privadas en Barcelona a finales de enero, aún con una decoración provisional. La presentación del livery definitivo y del proyecto completo está programada para febrero, previo a los test oficiales de pretemporada en Bahréin, de acuerdo con reportes de prensa especializada.

Con estas primeras vueltas, Cadillac F1 deja atrás la fase exclusivamente administrativa y de simulación, y entra de lleno en el calendario operativo que lo llevará a su debut oficial en la Fórmula 1 en 2026.