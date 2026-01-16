Avenged Sevenfold: ¿Cómo llegar al Estadio GNP para el concierto de la banda? Rutas, costo de estacionamiento y más

Avenged Sevenfold es una de las bandas actuales que ha generado mucha nostalgia, pues su regreso luego de una década, provocó que sus fans se atrevieran a pedir un Estadio GNP como cambio de sede. Y si tienes tus boletos y te encuentras listo o lista para asistir al concierto, te dejamos todas las alternativas viales, rutas y costos de estacionamiento.

¿Cómo llegar al concierto de Avenged Sevenfold en CDMX?

La banda Avenged Sevenfold se presentará este 17 de enero de 2026 en la CDMX tras una década de no pisar México. Esto ha provocado mucha nostalgia entre los fans y que se cree una expectativa alrededor de una de las mejores bandas de metal de nuestros tiempos.

Ahora bien, si vas a asistir a este gran concierto lleno de energía y muchos riffs, debes saber que existen distintas formas de llegar en transporte público al Estadio GNP Seguros.

Ruta 1 : Dirígete al metro de la línea café o línea 9 y baja en la estación Ciudad Deportiva. También queda muy cerca Velódromo, pero tendrás que dar una vuelta más grande para llegar al Estadio GNP.

: Dirígete al metro de la línea café o línea 9 y baja en la estación Ciudad Deportiva. También queda muy cerca Velódromo, pero tendrás que dar una vuelta más grande para llegar al Estadio GNP. Ruta 2: Si vas en Metrobús, la estación indicada es Iztacalco de la línea 2 color morada, solo que para caminar al recinto debes dirigirte por Eje 3 Sur Añil y encontrar las puertas.

Ahora bien, para este concierto recuerda que habrá varias bandas abridoras, por lo que, aunque Avenged Sevenfold saldrá hasta las 9, seguramente la gente abarrotará las calles aledañas.

¿Cuánto cuesta el estacionamiento en el Estadio GNP Seguros?

Si te vas a dirigir al concierto en auto, lo mejor es que revises el estacionamiento y su costo de $550 mexicanos. Asimismo, para poder entrar al estacionamiento del Estadio GNP Seguros para el concierto de Avenged Sevenfold necesitar comprar tu boleto por Ticketmaster.

Recuerda que al ser el regreso de la banda el recinto puede estar un poco lleno, sin embargo, no es impedimento para pasarla bien con tu mejor compañía.

