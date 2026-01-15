La showrunner de Bridegerton adelanta detalles de las temporadas 5 y 6

Mientras los queridos lectores esperan con paciencia el estreno de la nueva temporada de Bridgerton, la showrunner de la exitosa serie de Netflix, Jess Brownell, adelantó quiénes serán los hermanos Bridgerton que encabezarán las temporadas 5 y 6. La revelación se produjo durante el estreno de la cuarta temporada en París, donde Brownell ofreció una pista visual que no pasó desapercibida para la prensa en el evento y para los acérrimos fanáticos de la serie.

Ampliar

El diablo esta en los detalles

Durante el evento, Brownell llamó la atención al llevar dos pañuelos de bolsillo blancos con las iniciales “E” y “F”. Al ser consultada sobre el futuro de la serie, señaló directamente los pañuelos como respuesta. Posteriormente confirmó que esos dos personajes serán los protagonistas de las temporadas 5 y 6. “Ambos personajes con las iniciales en mis pañuelos tendrán temporadas en la 5 y la 6”, explicó la showrunner, aunque evitó precisar el orden en el que se desarrollarán las historias: “¿En qué orden? No puedo decirlo”.

Ampliar

Eloise y Francesca, las siguientes protagonistas

Con esta confirmación, Brownell dejó en claro que Eloise Bridgerton, interpretada por Claudia Jessie, y Francesca Bridgerton, a cargo de Hannah Dodd, serán el foco de las próximas entregas. En el marco del estreno de la temporada 4, reforzando las expectativas de los seguidores que desde hace tiempo anticipaban que ambas hermanas tendrían su momento protagónico.

A Claudia Jessie, de 36 años, también se le preguntó qué sabía sobre el momento en que Eloise asumiría el rol principal. La actriz respondió con humor y cautela, asegurando que aún no ha comenzado a trabajar en la historia de su personaje. “Ojalá pudiera decir que ya empecé a trabajar en la historia de Eloise”, comentó al medio ese mismo miércoles, añadiendo que hacerlo “también me haría parecer muy profesional, si estuviera comenzando a trabajar en ello”.

Ampliar

La estructura de la serie a diferencia de los libros

Bridgerton está basada en la serie de novelas de Julia Quinn y sigue a un hermano distinto de la familia en cada temporada mientras busca el amor durante la era de la Regencia. La primera temporada se centró en Daphne Bridgerton, interpretada por Phoebe Dynevor, y la segunda tuvo como protagonista a Anthony Bridgerton, encarnado por Jonathan Bailey. La tercera temporada sorprendió al público al apartarse del orden original de los libros y enfocarse en Colin Bridgerton, interpretado por Luke Newton, antes que en Benedict Bridgerton, personaje de Luke Thompson.

Ampliar

En junio de 2024, Brownell explicó que los desafíos que implica dedicar una temporada completa a cada miembro de la familia Bridgerton. Detalló que el rodaje toma alrededor de ocho meses y que luego se requiere tiempo adicional para la edición y el doblaje a múltiples idiomas. Además, subrayó que el proceso de escritura también es extenso, lo que lleva a un ritmo aproximado de una temporada cada dos años. Aunque el equipo intenta acelerar los plazos, la producción se mantiene dentro de ese margen.

Los cambios narrativos en la serie

De cara al futuro, muchos fans asumían que Francesca sería la protagonista de la quinta temporada, especialmente porque su matrimonio con John Stirling, interpretado por Victor Alli, ya fue mostrado en la serie. Este acontecimiento preparó el terreno para su historia romántica posterior con el primo de John, Michael. Sin embargo, la serie introdujo otro cambio significativo al transformar a este personaje en Michaela Stirling, interpretada por Masali Baduza, en lugar de mantener la versión original masculina de los libros.

Ampliar

Eloise y su historia pendiente

En paralelo, se espera que Eloise tenga finalmente su debut romántico, aunque hasta ahora no ha interactuado en pantalla con su interés amoroso, Phillip Crane, interpretado por Chris Fulton. En las novelas, Eloise termina junto a Sir Phillip, pero en la serie el personaje no ha aparecido desde la segunda temporada. Julia Quinn ha señalado que Netflix planea realizar ocho temporadas, una por cada libro de la saga.

En mayo de 2025, la autora declaró que sabe quién está programado para protagonizar la siguiente temporada, aunque advirtió que los planes siempre pueden cambiar, tal como ocurrió en el pasado con el orden de las historias. Quinn expresó su deseo de que todos los hermanos Bridgerton lleguen a ser protagonistas, ya que ese fue el objetivo de los libros: contar ocho historias independientes pero interconectadas.

Ampliar

Aunque algunos seguidores han manifestado su frustración por los cambios en el orden narrativo respecto a las novelas, Quinn defendió estas decisiones creativas. Explicó que cada formato: libros, cine o televisión, tiene necesidades y fortalezas distintas, y que no todo lo que funciona en la literatura se adapta de la misma manera a la pantalla. En ese sentido, señaló que uno de los ajustes necesarios para la serie fue convertirla en un relato más coral.

La expectativa de los fans y las especulaciones

Para muchos seguidores del drama romántico, la noticia de que Eloise y Francesca liderarán las temporadas 5 y 6 no resulta sorprendente. Desde hace tiempo se anticipaba que ambas tendrían su turno protagónico. Sin embargo, la serie optó por centrar la cuarta temporada en el romance de Benedict y Sophie.

Ampliar

Con la confirmación de las protagonistas de las temporadas 5 y 6, surgieron nuevas especulaciones. Algunos consideran que Francesca podría ser la primera en encabezar esta dupla de temporadas, ya que su recorrido amoroso ya comenzó en la serie, lo que la convertiría en una candidata natural para liderar la quinta entrega. En contraste, Eloise ha mostrado hasta ahora una postura crítica frente al matrimonio y el romance, y su historia amorosa aún no ha sido desarrollada en pantalla.

Ampliar

Fechas de estreno de la cuarta temporada

Mientras tanto, Netflix ya tiene fechas confirmadas para el lanzamiento de la cuarta temporada de Bridgerton. La primera parte se estrenará el 29 de enero, mientras que la segunda llegará a la plataforma el 26 de febrero, con fechas a confirmar para la quinta y sexta temporada. Manteniendo viva la expectativa de los fanáticos por el futuro de la familia más famosa de la alta sociedad londinense.

