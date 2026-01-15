Imagen oficial de Sophie Turner como Lara Croft para la nueva serie de Prime Video

Sophie Turner se puso por primera vez la vestimenta icónica de Lara Croft, ofreciendo el primer vistazo a su caracterización para la próxima serie de Tomb Raider de Prime Video. Amazon MGM Studios difundió la imagen al confirmar que la producción ya está en marcha.

La fotografía muestra a la actriz con el clásico top verde y los shorts marrones de la arqueóloga ficticia. Este atuendo está inspirado directamente en la apariencia original del personaje en los primeros videojuegos lanzados para la PlayStation original. La serie fue oficialmente aprobada en 2024 y se desarrolla en colaboración con Story Kitchen y Crystal Dynamics. Prime Video había anunciado previamente a Turner como protagonista en septiembre del 2024. Con este anuncio, el proyecto entra en una nueva etapa de desarrollo visible para el público.

Reparto estelar y equipo creativo

La serie se basa en la famosa franquicia de videojuegos Tomb Raider, centrada en las aventuras de la arqueóloga y exploradora Lara Croft. Sophie Turner obtuvo el papel tras una búsqueda larga y altamente competitiva. Compartirá pantalla con Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie y August Wittgenstein. Phoebe Waller-Bridge es la creadora, guionista, productora ejecutiva y co-showrunner del proyecto. Chad Hodge participa como co-showrunner y productor ejecutivo. Jonathan Van Tulleken se desempeña como director y productor ejecutivo. El guión corre también a cargo de Waller-Bridge, conocida por su trabajo en Fleabag.

De una Stark a la mitíca aventurera

Sophie Turner reconoció que interpretar a Lara Croft implica “llenar unos zapatos enormes”. El personaje fue encarnado anteriormente por Angelina Jolie y por la ganadora del Óscar Alicia Vikander. Turner creció en Warwickshire y alcanzó la fama mundial como Sansa Stark en Game of Thrones de HBO. Posteriormente interpretó a Jean Grey en la segunda saga cinematográfica X-Men.

Su elección como Lara Croft marca uno de los roles más desafiantes de su carrera. La actriz se enfrenta a un personaje con una base de fans global muy consolidada, su interpretación busca conectar con la herencia clásica y con una visión contemporánea del personaje, la actriz ya ha dado a conocer su riguroso cambio físico para interpretar a la mítica Croft.

Origen e impacto cultural de Tomb Raider

Basado en la exitosa serie de videojuegos lanzada por primera vez en 1996 con el mismo nombre, el título original fue desarrollado por la compañía británica Core Design.

En una época en la que los personajes femeninos eran poco comunes en los videojuegos, Lara Croft se convirtió en una sensación. Apareció en portadas de revistas y se consolidó como un ícono para jugadores de todo el mundo. En 2013, la franquicia fue reiniciada con una Lara de aspecto más realista. Ese relanzamiento dio mayor énfasis a su desarrollo psicológico y a su caracterización. Desde entonces, la franqucia ha mantenido una fuerte presencia cultural.

Adaptaciones, éxito reciente y futuro de la saga

Tomb Raider se suma a una creciente lista de adaptaciones televisivas basadas en videojuegos populares. Prime Video fue responsable del éxito reciente de Fallout, que ya estrenó su segunda temporada. La plataforma también anunció que Ryan Hurst interpretará a Kratos en la próxima serie de God of War. Estas adaptaciones han demostrado impulsar el interés de los jugadores por los títulos originales. Con esta imagen se reafirma el compromiso del equipo creativo de dar una adaptación lo mas fiel posible del personaje.

