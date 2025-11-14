Nuevo tráiler de la segunda temporada Fallout

Faltando menos de un mes para su estreno, Amazon Prime Video reveló el tráiler completo de la segunda entrega de Fallout, inspirada directamente en el título Fallout: New Vegas. El avance presenta a los personajes principales, Lucy y The Ghoul, atravesando el desierto de Mojave, enfrentando amenazas inéditas, un Deathclaw a la vista y caras frescas en el elenco.

El adelanto dio a conocer que la trama se desplazará al desierto de Mojave y a la metrópolis de New Vegas, un lugar adorado por los seguidores de la saga.

Ampliar

Incorporaciones al elenco

Entre los nuevos actores destaca Justin Theroux interpretando a Robert House, el misterioso empresario que domina el Strip de New Vegas. Para quienes desconozcan el lore del juego, House (no el doctor) representa una figura icónica para la comunidad de fans de los juegos: un intelecto superior que evitó la destrucción nuclear manteniendo su organismo en animación suspendida criogénica, planeando resurgir siglos más tarde para dirigir New Vegas.

Kumail Nanjiani , al igual que Macaulay Culkin se integran en roles que prometen ser importantes para la trama. Vuelven Aaron Moten, Moisés Arias y Frances Turner, completando un reparto estelar. Estos agregados aportan diversidad, sobre todo el primero como una figura destacada dentro de la Hermandad del Acero. Así, el proyecto eleva sus fidelidad en la adpatación del videojuego creado por Obsidian Entertainment.

Ampliar

El enfoque en Lucy y The Ghoul

Un aspecto clave de la temporada será el vínculo entre Lucy, interepretada nuevamente por la encantadora Ella Purnell y The Ghoul por el carismático Walton Goggins, quienes cruzan el páramo de Mojave en busca de soluciones. La intérprete mencionó que la pareja experimentará instantes similares a una aventura vial entre compañeros, aunque también fases de alta tensión defensiva. El núcleo narrativo orbitará alrededor del interrogante: ¿es posible que la fe persista en un entorno donde los valores éticos han desaparecido?

Ampliar

Lucy busca a su padre, Hank (Kyle MacLachlan), mientras The Ghoul lidia con los espectros de su identidad previa como Cooper Howard. Esta oposición entre optimismo y cinismo será el pulso afectivo de la trama.

Ubicación Central: New Vegas

El avance verifica las sospechas generales: New Vegas asumirá el rol protagónico como ambientación, una grana noticia para los seguidores del material original. Contrario a urbes arrasadas, el Strip resplandece como reliquia preservada del pasado, bajo el mando de Robert House.

Ampliar

El encuentro entre este y The Ghoul promete ser uno de los clímax más intensos. El material incluye alusiones directas a componentes esenciales de New Vegas, como la vista aérea del cuartel de la Legión de César, fanáticos ataviados con indumentaria romana que ejecutan crucifixiones a opositores. La temporada moverá segmentos de la acción a New Vegas, espacio emblemático de los videojuegos, incorporando sitios como el Strip y el casino Lucky 38, en un universo de bandos rivales, bienes limitados y fusión de artefactos antiguos con instinto de subsistencia. El tráiler ilustra cómo crece la tensión mientras los grupos se alistan para otro conflicto en el páramo.

Esquema de lanzamiento

Prime Video implementará una estrategia de emisiones semanales en vez de un estreno masivo a diferencia de la competencia. El primer capítulo llegará el 17 de diciembre de 2025, con entregas semanales cada miércoles hasta el 4 de febrero de 2026. La temporada consta de ocho episodios liberados progresivamente manteniendo la expectativa de la audiencia. Aún hay oportunidad de repasar los ocho episodios iniciales o adentrarse a este mundo por primera vez a tiempo.

Ampliar

Fallout no se irá a ningún lado

La plataforma demuestra seguridad total con la propiedad intelectual: la tercera temporada ya está aprobada, mientras la segunda avanza en edición final supervisada por Jonathan Nolan y Lisa Joy (de Westworld), con Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner como responsables creativos. Para entusiastas de la ciencia ficción, Prime Video anunció el verano pasado que la tercera entrega ya está en fase de planificación, garantizando mucho más de estas lineas argumentales en streaming independientemente del resultado de esta segunda temporada.

