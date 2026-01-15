Hans Zimmer musicalizará la serie de Harry Potter

HBO ha confirmado que Hans Zimmer y su colectivo Bleeding Fingers serán ahora los encargados de componer la banda sonora de la divisa serie de Harry Potter. El proyecto musical ya está en marcha y representa uno de los desafíos más ambiciosos de la carrera del compositor, al tratarse del reinicio televisivo de una de las franquicias más influyentes de la cultura popular contemporánea, cuya melodía es inconfundible y parte central de la historia.

Zimmer, quien ha compuesto música para más de 500 proyectos de cine y televisión y es uno de los más imporatntes compositores de toda la historia, inició el trabajo creativo junto a Bleeding Fingers Music, el colectivo que cofundó con Russell Emanuel y Steven Kofsky. Esta colaboración asumirá la responsabilidad de crear el nuevo universo sonoro de la serie, una tarea de gran magnitud dada la relevancia histórica de la música dentro de la saga.

Un reto marcado por un legado musical icónico

La nueva banda sonora llega después de las memorables composiciones de John Williams, Patrick Doyle, Nicholas Hooper y Alexandre Desplat, quienes definieron la identidad musical de las películas originales protagonizadas del 2001 al 2011. El reto consiste en honrar ese legado sin replicarlo, aportando una voz propia que se adapte al formato serial y a una narrativa más extensa.

Hans Zimmer, junto a Kara Talve y Anže Rozman, expresó el peso artístico de esta responsabilidad en un comunicado conjunto. Los compositores señalaron que el legado musical de Harry Potter es un punto de referencia para creadores de todo el mundo y que se sienten honrados de sumarse a un proyecto de tal magnitud. Subrayaron que la magia está en todas partes, aunque a menudo parece fuera de alcance, y que, al igual que en el mundo de Harry Potter, es necesario buscarla. Con esta nueva partitura, afirmaron, esperan acercar al público a esa magia mientras respetan lo construido anteriormente. A pesar que hasta ahora las diferencias entre el proyecto televisivo y el cinematográfico no son notorias.

Un compositor legendario al frente del proyecto

Hans Zimmer, ganador del Premio Oscar por Dune y El Rey León, fue elegido para liderar la música de esta nueva adaptación televisiva. Reconocido de forma unánime como uno de los compositores más influyentes del cine moderno, su carrera incluye paisajes sonoros icónicos en producciones como Gladiator, Interstellar, Piratas del Caribe, Inception, Man of Steel, Amazing Spider-man 2, y la trilogía de Batman de Nolan. Su capacidad para definir la identidad emocional y sonora de mundos complejos lo convierte en una pieza clave para una producción que busca competir con el recuerdo imborrable de las películas originales.

Aunque este nuevo enfoque supone un cambio frente al estilo inconfundible de John Williams, responsable de las primeras bandas sonoras cinematográficas, el equipo creativo ha asegurado que el objetivo es respetar el legado mientras se exploran nuevas posibilidades narrativas. La música de Zimmer buscará reinterpretar el mundo mágico sin perder la esencia que marcó a generaciones de espectadores.

Una serie fiel a los libros de J.K. Rowling

La serie de HBO se mantendrá fiel a los siete libros de J.K. Rowling, dedicando cada temporada a una novela. El proyecto contará con un elenco completamente nuevo y se desarrollará a lo largo de una década. La producción comenzó en julio de 2025 en los Warner Bros. Studios Leavesden, en el Reino Unido, el mismo complejo donde se filmaron las películas originales.

La primera temporada, basada en Harry Potter y la Piedra Filosofal, contará con ocho episodios. Su estreno está previsto para 2027 en HBO y también estará disponible en la plataforma Max, marcando el inicio de una nueva etapa para el universo mágico.

El equipo creativo detrás de la serie

La serie está escrita y producida ejecutivamente por Francesca Gardiner. Mark Mylod participará como productor ejecutivo y dirigirá varios episodios para HBO, en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television. El proyecto también cuenta con la producción ejecutiva de J.K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts por parte de Brontë Film and TV, así como de David Heyman, de Heyday Films, consolidando un equipo de alto perfil para esta ambiciosa reinvención televisiva.

