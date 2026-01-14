Zoe Saldaña es la actriz más taquillera de todos los tiempos

Quizás su rostro no sea fácilmente reconocible a menos que sea azul o verde, pero el impacto de Zoe Saldaña en la industria cinematográfica es innegable. Tras el éxito de “Avatar: Fire and Ash”, la actriz se convirtió oficialmente en la intérprete más taquillera en la historia de Hollywood. Sus películas han generado ingresos acumulados por US$ 15.470 millones, según los registros del sitio especializado The Numbers.

Este logro histórico la posiciona por encima de figuras que durante años lideraron el ranking gracias a su participación en grandes franquicias. El récord marca un punto de inflexión en el cine contemporáneo y confirma el peso comercial de su filmografía. Saldaña se consolida así como un símbolo del cine de gran escala. Su liderazgo redefine los parámetros del éxito en Hollywood.

El estreno que la llevó al liderazgo absoluto

El desempeño en taquilla de “Avatar: Fire and Ash” fue el factor decisivo que impulsó a Zoe Saldaña hasta el primer lugar del ranking histórico. La película, que continúa en cartelera a nivel mundial, ha recaudado al 11 de enero US$ 1,232 millones, de acuerdo con cifras de Box Office Mojo. Este resultado permitió que la actriz superara a Scarlett Johansson y a Samuel L. Jackson, quienes ocuparon durante años los primeros puestos de la lista. Hasta antes del estreno, Saldaña se encontraba en el tercer lugar. Sin embargo, el nuevo capítulo del universo de Pandora modificó por completo el panorama. El éxito sostenido del filme consolidó su ascenso definitivo. Así, alcanzó el sitial de honor en la taquilla mundial.

Orígenes y una carrera construida en franquicias globales

Nacida en Nueva Jersey, hija de padre dominicano y madre de ascendencia dominicana y puertorriqueña, Zoe Saldaña ha construido una trayectoria marcada por la constancia y la proyección internacional. A sus 47 años, su carrera está profundamente ligada a las franquicias más rentables del cine moderno. A su participación en la trilogía Avatar se suman sus roles en la franquicia Star Trek y en cinco películas del Universo Cinematográfico de Marvel. En este último dio vida a Gamora, integrante de los Guardianes de la Galaxia. Entre esos títulos destaca “Avengers: Endgame”, estrenada en 2019. Este conjunto de producciones fue clave para su ascenso sostenido. Su filmografía refleja una estrategia de largo plazo dentro del cine de franquicias.

Las películas más taquilleras de la historia

De acuerdo con el sitio especializado Box Office Mojo, Zoe Saldaña ha participado en las tres películas más taquilleras de la historia del cine a nivel global. “Avatar” (2009) encabeza la lista con una recaudación de 2,923 millones de dólares. Le sigue “Avengers: Endgame” (2019), que alcanzó 2,799 millones. En tercer lugar se encuentra “Avatar: The Way of Water” (2022), con ingresos de 2,334 millones. Ninguna otra actriz ha logrado presencia en los tres primeros puestos del ranking histórico. Este hecho confirma la dimensión del impacto comercial de su carrera. Su nombre está ligado a los mayores éxitos de taquilla del cine moderno.

Zoe Saldaña es también la primera actriz en aparecer en cuatro películas que han superado los 2,000 millones de dólares en recaudación global. A la trilogía Avatar se suman “Avengers: Endgame” y “Avengers: Infinity War”, esta última con ingresos por 2,052 millones . Este logro la convierte en un caso único dentro de la industria cinematográfica. Ninguna otra actriz ha alcanzado este nivel de consistencia comercial en proyectos de tal magnitud. El récord evidencia la confianza de los grandes estudios en su presencia en pantalla.

Un club exclusivo de estrellas de franquicia

Con este récord, Saldaña se integra a un grupo selecto de actores que han cimentado su carrera en sagas altamente lucrativas. Entre ellos figuran Samuel L. Jackson, por su participación en Marvel, Star Wars y Jurassic Park. También aparecen Scarlett Johansson, Keanu Reeves, Tom Cruise, Robert Downey Jr., Vin Diesel, Harrison Ford, Chris Pratt y Mike Myers, entre otros. Todos ellos han sido pilares de franquicias que marcaron épocas en la industria. Sin embargo, Saldaña destaca por haber superado a todos en recaudación acumulada. Su caso resulta excepcional incluso dentro de este grupo. La actriz se consolida como la figura más rentable del cine mundial. Su liderazgo redefine el concepto de estrella de franquicia.

Neytiri y el poder de la tecnología digital

En “Avatar: Fire and Ash”, Zoe Saldaña vuelve a interpretar a Neytiri, la guerrera na’vi y uno de los personajes más reconocibles del cine contemporáneo. Aunque su rostro no es visible de forma tradicional en la saga, su actuación se apoya en tecnología avanzada de captura de movimiento desarrollada por James Cameron.

Gracias a ello, Saldaña puede concentrarse plenamente en la interpretación. La tecnología se convierte en una extensión de su trabajo actoral. Neytiri se ha transformado en un símbolo del universo de Pandora. El personaje es clave en el éxito de la franquicia. Su regreso refuerza el vínculo entre la actriz y la saga.

Un reinado que aún no termina

Con “Avatar: Fire and Ash” todavía en exhibición y futuras entregas de la saga ya confirmadas, el liderazgo de Zoe Saldaña en la taquilla mundial podría ampliarse aún más en los próximos años. La actriz continuará formando parte del universo Avatar, mientras su filmografía sigue acumulando cifras históricas. Su carrera combina franquicias gigantes, personajes icónicos y una constancia poco común en Hollywood. A esto se suma ahora el reconocimiento de la Academia. Saldaña se consolida como una figura central del cine contemporáneo. Su influencia trasciende generaciones y mercados. Hoy, Zoe Saldaña no solo domina la taquilla mundial. Es, oficialmente, la actriz más taquillera de todos los tiempos.

