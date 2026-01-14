Irán eleva la presión regional y advierte que atacará bases de EE.UU. si Washington interviene en las protestas

En medio de una de las mayores crisis internas en años, el régimen de Irán lanzó este miércoles una amenaza explícita contra bases militares estadounidenses en Oriente Medio. Advirtió que serán atacadas si Estados Unidos decide intervenir militarmente bajo el argumento de defender a los manifestantes antigubernamentales, dijeron fuentes oficiales citadas por Reuters.

El ministro de Defensa iraní, Aziz Nafizardeh, subrayó que todas las bases de EE.UU. y países que colaboren con una ofensiva contra Irán serán considerados. “objetivos legítimos” de respuesta.

Protestas y represión en Irán, el trasfondo de la amenaza

Las advertencias surgieron tras semanas de protestas multitudinarias en Irán que empezaron a finales de diciembre y que se han convertido en un desafío al gobierno teocrático. Organizaciones independientes documentan miles de muertos y detenciones durante la represión, aunque las cifras varían según la fuente por las dificultades de verificación dentro del país.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha manifestado públicamente su disposición a tomar “medidas contundentes” en caso de que el régimen ejecute a manifestantes o intensifique la represión, lo que ha incrementado la tensión diplomática.

Medidas de EE.UU. y contexto regional

Ante el riesgo de escalada, medios internacionales reportaron que Estados Unidos y el Reino Unido han ordenado la retirada preventiva de parte de su personal militar de bases en la región, incluida la base aérea de Al Udeid en Qatar, para reducir la vulnerabilidad ante posibles ataque.

Irán además ha comunicado su advertencia a países que alojan tropas estadounidenses incluyendo Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Turquía, instándolos a “prevenir cualquier acción de Washington” que pueda desencadenar un conflicto.