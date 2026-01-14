Demumu: La app que te cuida en silencio llega a México para salvar vidas

En la era de la hiperconectividad, donde las aplicaciones suelen pelear por nuestra atención cada segundo, ha surgido una propuesta que hace exactamente lo contrario: esperar en silencio. Se trata de Demumu, una aplicación que se ha vuelto viral en China y que finalmente aterriza en el mercado mexicano. Su concepto, aunque parezca sacado de una serie de ciencia ficción, responde a una necesidad humana muy básica: saber que estamos bien.

¿Cómo funciona este sistema de seguridad personal?

El funcionamiento de Demumu es un ejercicio de minimalismo tecnológico. A diferencia de otras plataformas que rastrean tu ubicación por GPS las 24 horas, esta aplicación simplemente establece un protocolo de contacto. Cada 48 horas, la app te enviará una notificación; tu único trabajo es entrar y presionar un botón para confirmar que sigues con vida y con salud.

Si pasan las 48 horas y no hay interacción, el sistema entra en modo de alerta. Al no recibir tu señal, Demumu envía de forma automática un mensaje a los contactos de emergencia que hayas configurado previamente. De esta manera, tus amigos o familiares sabrán que algo no anda bien y podrán actuar de inmediato, evitando que una emergencia pase desapercibida por días.

¿Por qué se ha vuelto tan popular entre los jóvenes?

Aunque inicialmente se podría pensar que es una aplicación exclusiva para adultos mayores, las estadísticas muestran un fenómeno distinto. En mercados como Hong Kong y España, son los jóvenes que viven de forma independiente quienes más la descargan. El beneficio es:

Independencia con red de seguridad: Permite vivir solo sin la presión de tener que reportarse diariamente con los padres o amigos.

Privacidad total: No necesitas compartir tu ubicación en tiempo real ni datos personales sensibles; la app solo “habla” cuando tú dejas de hacerlo.

Simplicidad absoluta: No tiene menús complicados ni funciones innecesarias; está diseñada para que cualquier persona, sin importar su habilidad con la tecnología, pueda usarla.

¿Dónde se puede conseguir y cuál es su precio en México?

Tras su éxito global, Demumu ya se encuentra disponible para los usuarios en nuestro país. Es importante destacar que la aplicación ha optado por un modelo de negocio tradicional, alejándose de las suscripciones mensuales que suelen cansar al bolsillo del consumidor.

Actualmente, Demumu se puede descargar exclusivamente para dispositivos con sistema operativo iOS a través de la App Store. El costo es de tan solo $19.00 pesos mexicanos, un pago único que garantiza el servicio de por vida.