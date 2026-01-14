Auge y caída del Teatro Blanquita

En el centro histórico de la Ciudad de México, exactamente en el Eje Central 16, esquina con la calle Mina, existe un escenario que fue pisado por artistas históricos como Juan Gabriel, José José y Cantinflas.

Hoy, este emblemático lugar lleno de historia y magia, lleva una década abandonado y aún no se sabe si en el futuro volverá a abrir el telón y encender sus reflectores. Sorprende a los capitalinos lo irreconocible que está el legendario Teatro Blanquita, pues donde alguna vez fue casa de los artistas mexicanos más grandes, ahora alberga personas en situación de calle y vendedores.

A pesar del estado actual del inmueble, el Blanquita fue declarado Patrimonio Cultural Urbano de la CDMX en 2016 y posteriormente, Patrimonio Público de la Nación en 2024. ¿Cómo llegó este patrimonio cultural a la decadencia?

Recorrido de la historia del Teatro Blanquita

Antes de ser el teatro célebre, fue un circo y una carpa, los dos al igual espacios de la vida nocturna exitosos. El inicio de esta historia se remonta a el Circo Orrin, que presentó su primer espectáculo en 1891. Dentro de este edificio de hierro, madera y cristal, obra del arquitecto francés Monsieur Del Pierre, se vislumbraba a nada menos que el presidente Porfirio Diaz disfrutar del acto del famoso payaso Richard Bell.

Fundado por los hermanos Orrin que llegarían a México en 1883, el Orrin fue un éxito y pionero al ser un circo en una estructura techada. El edificio era cómodo para el público, con un escenario grande e ideal, baños impecables y varias caballerizas con 25 caballos. Tuvo 2 décadas de esplendor hasta su fin y demolición en 1910, debido a que el famoso Bell dejó su acto y los Orrin se dedicaron a construir un nuevo asentamiento en la ciudad: la colonia Roma. Las calles de esta zona llevan los nombres de los estados y ciudades donde se presentó de gira el gran Circo Orrin.

Casi cuarenta años pasaron hasta que el terreno fue de nuevo comprado, esta vez por una actriz y bailarina. Margarita Su López, mejor conocida como Margo Su, ganó en 1949 un premio de la Lotería de 10 mil pesos y decidió junto a su esposo Félix Cervantes, adquirir dicho terreno para construir un salón y teatro, la Carpa Margo Su.

Fuente: El universal Ampliar

En la popular carpa o teatro Margo, debutó la artista María Victoria “la sirena mexicana” y es por ello que hoy hay una estatua en su honor a la entrada del recinto. Desafortunadamente duró menos que el circo, pues fue demolido en 1958 después de casi una década. Se rumora que el regente Ernesto Uruchurtu, lo mandó a cerrar no por infringir reglas de seguridad, sino porque la sociedad conservadora consideraba el lugar “corriente”, “vulgar” e “inmoral”.

¿Cómo fueron los años dorados del Blanquita?

Fuente: Josecardenas.com Ampliar

Dos mil personas aplaudiendo, frente a ellos un escenario tipo italiano alumbrado por reflectores, en su marco un telón magnífico y en el centro: Juan Gabriel.

Tras la demolición, la familia se propuso construir este centro de espectáculos con mármol rosa y adornos dorados, donde seguiría presentando teatro de revista. Blanquita, en honor a su hija Blanca Eva.

Los años de oro del Teatro Blanquita se mantienen en la historia colectiva del arte en México. Inaugurado en 1960, la carpa Margo se urbanizó y llegaría por última vez a la grandeza y popularidad total de este recinto con la presentación estelar de la actriz del momento, Libertad Lamarque. Poco a poco se fue marcando una tradición donde en aquel escenario se presentaban los artistas al inicio de su carrera para luego ascender al estrellato.

Por la duela de este escenario transitaron artistas como José José, Pérez Prado, Celia Cruz, Paquita la del Barrio, la Sonora Santanera, Cantinflas, Tin Tan, Resortes, Enrique Guzmán, La Sonora Matancera, Pepe Jara, Angélica María, Marco Antonio Muñiz, Carmen Salinas, Chabelo y Cepillin entre muchos otros.

El Teatro Blanquita gozó de gran éxito durante las décadas de los sesenta, setenta y parte de los ochenta. En su escenario se presentaron grandes figuras como Juan Gabriel, Lucha Villa y Lola Beltrán. Sin embargo, con el auge de la televisión, especialmente con programas como Siempre en Domingo, los artistas dejaron de formarse en el teatro, pues consideraron que la pantalla chica les otorgaría un mayor prestigio.

Darío de León ex operador del espacio, relató en entrevista con El Universal que en la década de los 90, el escenario fue sede de una temporada presentada por Vicente Fernández, debido al gran afecto que el cantante sentía por ese lugar y “ahí por primera vez subimos a Alejandro Fernández para que cantará con su papá”.

No sólo sorprenden el tamaño de los nombres que pisaron el escenario, sino también las caras en las butacas. Personalidades del mundo cultural, pues entre la audiencia era común ver a Gabriel García Márquez, Elena Poniatowska, Irma Serrano, Carlos Monsiváis, Tongolele, Lucha Villa, El Loco Valdés, e Iván Restrepo.

¿Por qué cerró y cuando volverá a abrir?

Poco a poco el público se fue vaciando y el teatro de revista fue perdiendo su auge al pasar de siglo. Fue en 2015, que Generamusica y Showtime, las empresas administradoras, comunicaron que el costo para mantener el lugar y el pago de empleados no se cubría con lo obtenido en taquilla y por ello dejarían de operar. Así fue como bajó el telón por última vez, dejando este lugar histórico entre polvo y desgaste desde hace una década.

Actualmente, el gobierno federal y capitalino han informado sobre un plan para la reapertura del recinto como parte de un corredor cultural y turístico. La presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, buscan revitalizar el Centro Histórico integrando el Teatro Blanquita y otros inmuebles como el Cine Ópera. Aunque el plan aún no se ejecuta, quienes recuerdan el Blanquita mantienen la esperanza de que sus luces se enciendan una vez más.