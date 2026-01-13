Tecnología y belleza se unen en uñas que cambian de color en segundos desde una app

Un nuevo desarrollo ha llamado la atención en redes sociales y ferias de innovación: uñas inteligentes capaces de cambiar de color en segundos mediante una aplicación móvil, sin necesidad de esmalte tradicional ni removedor.

Este tipo de uñas forma parte de una tendencia conocida como beauty tech, que busca integrar dispositivos electrónicos con rutinas estéticas cotidianas. Aunque todavía se trata de prototipos y lanzamientos limitados, la idea de personalizar una manicura desde el celular ya no suena a ciencia ficción.

¿Cómo funcionan las uñas que cambian de color?

Estas uñas están fabricadas con materiales electrónicos flexibles que incorporan capas de pigmentos reactivos, como tinta electrocrómica o micro-LEDs. Al recibir una señal desde una aplicación, el sistema modifica el color de la superficie casi de forma inmediata.

El control se realiza desde un smartphone, donde el usuario puede elegir tonos, patrones o efectos especiales. En algunos modelos experimentales, incluso es posible programar cambios automáticos según la hora del día, el estado de ánimo o el outfit.

Una experiencia personalizada y sin esmalte

Uno de los grandes atractivos de estas uñas es que eliminan la necesidad de esmaltes convencionales, reduciendo el desgaste químico y el tiempo de mantenimiento. Además, permiten cambiar de estilo varias veces al día sin acudir a un salón de belleza.

Para creadores de contenido, amantes de la moda y personas interesadas en la personalización extrema, esta tecnología abre un nuevo abanico de posibilidades creativas.

¿Cuándo estarán disponibles para el público?

Por ahora, las uñas controladas por app se encuentran en fase de desarrollo y demostración, presentadas principalmente por startups tecnológicas y laboratorios de innovación. Aún no hay una fecha oficial de lanzamiento masivo, pero expertos señalan que podrían llegar al mercado en los próximos años conforme bajen los costos de producción.

El futuro de la belleza es interactivo

Este avance confirma que la belleza del futuro será más digital, personalizable e interactiva. Así como los relojes y la ropa inteligente ya forman parte del día a día, las uñas tecnológicas podrían convertirse en el próximo accesorio imprescindible, combinando estilo, tecnología y expresión personal en tiempo real.