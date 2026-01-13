Alfredo Adame enfrenta orden de arresto por desacato en juicio con su exnovia Magaly Chávez

Un juez de la Ciudad de México ordenó este martes 13 de enero el arresto del actor y conductor Alfredo Adame como parte de un proceso legal derivado del conflicto que mantiene con su exnovia, Magaly Chávez. La determinación judicial se habría emitido tras considerar que el actor incumplió medidas ordenadas previamente por la autoridad.

De acuerdo con información del expediente, la orden de arresto no responde a una sentencia definitiva, sino a un presunto desacato. Es decir, el juez habría considerado que Adame no acató disposiciones legales relacionadas con el proceso que enfrenta, entre ellas restricciones de conducta y lineamientos fijados durante el juicio.

Las autoridades explican que este tipo de medidas se aplican cuando una de las partes no cumple con lo ordenado por el juzgado, lo que puede derivar en sanciones que van desde multas hasta arrestos administrativos, con el objetivo de garantizar el respeto al proceso legal.

¿Cuál fue el conflicto de Adame con Magaly Chávez?

El pleito legal entre Alfredo Adame y Magaly Chávez se originó tras su ruptura sentimental, la cual derivó en acusaciones cruzadas y procedimientos ante instancias judiciales. Desde entonces, el caso ha sido seguido de cerca por la opinión pública debido al historial mediático del actor y a la exposición constante del conflicto en redes sociales y programas de espectáculos.

En este contexto, el juez determinó que era necesario endurecer las medidas para asegurar el cumplimiento de las órdenes previamente dictadas, lo que llevó a la emisión de la orden de arresto.

Especialistas en derecho señalan que la orden puede quedar sin efecto si el actor cumple con lo establecido por la autoridad o si su defensa legal presenta recursos que acrediten el cumplimiento o justifiquen el incumplimiento. Mientras tanto, el procedimiento continúa abierto y no implica una declaración de culpabilidad.

Hasta el momento, Alfredo Adame no ha emitido una postura oficial tras conocerse la resolución judicial. El caso sigue en manos de la autoridad correspondiente, que será la encargada de determinar los siguientes pasos conforme a derecho.