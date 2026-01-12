Una Barbie distinta: presentan muñeca autista

Mattel presentó oficialmente la primera Barbie con autismo, una muñeca que busca mostrar la diversidad real del mundo actual y promover la empatía desde la infancia. Este lanzamiento se suma a la línea Barbie Fashionistas, una colección que desde hace años apuesta por representar distintos cuerpos, condiciones físicas, tonos de piel y experiencias de vida.

La compañía explicó que el objetivo principal es que más niñas y niños puedan verse reflejados en sus juguetes, pero también que otros aprendan a convivir con realidades distintas a la suya de forma natural y respetuosa.

Un diseño pensado con asesoría especializada

La Barbie con autismo fue desarrollada en colaboración con organizaciones y expertos en neurodiversidad. Mattel trabajó de la mano con profesionales y comunidades relacionadas con el espectro autista para cuidar cada detalle del diseño.

La muñeca presenta ropa con colores suaves y patrones discretos, pensados para evitar una sobreestimulación sensorial. También incluye accesorios simbólicos, como audífonos con cancelación de ruido, que representan herramientas que muchas personas dentro de esta capacidad utilizan en su vida diaria para sentirse más cómodas en entornos ruidosos.

Además, su expresión facial y postura fueron diseñadas con sensibilidad, evitando estereotipos y buscando una representación respetuosa y cercana.

El juego como herramienta para aprender sobre el mundo

Mattel ha señalado que el juego es una de las primeras formas en las que niñas y niños aprenden sobre el mundo. Al incluir una Barbie con autismo, la marca busca abrir conversaciones sobre la neurodiversidad desde edades tempranas, fomentando la aceptación y el respeto.

Esta muñeca no solo está pensada para niñas y niños dentro del espectro, sino también para quienes no lo están, como una forma de normalizar las diferencias y fortalecer la empatía.

Mattel por la inclusión

En los últimos años, Barbie ha incorporado muñecas con prótesis, en silla de ruedas, con síndrome de Down y con distintas condiciones médicas y físicas. La llegada de esta Barbie con autismo refuerza el mensaje de que no existe una sola manera de ser, pensar o vivir.

Mattel asegura que continuará ampliando su catálogo inclusivo, convencida de que la representación importa y de que los juguetes pueden ser una poderosa herramienta para construir una sociedad más consciente y respetuosa.