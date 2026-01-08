Hoy No Circula este viernes 9 de enero: Evita multas por Contingencia Ambiental; estos autos no salen

Las medidas buscan reducir la contaminación por ozono y proteger la salud. Getty Images

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) confirmó que este viernes 9 de enero de 2026 sí aplica el programa Hoy No Circula con restricciones adicionales, luego de que se activara la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

La CAMe activó la contingencia tras detectar altas concentraciones de ozono, lo que obligó a aplicar medidas emergentes para reducir emisiones contaminantes. Entre estas acciones se encuentra el endurecimiento del Hoy No Circula, que limita la circulación vehicular más allá de lo habitual.

Estos autos sí circulan este viernes 9 de enero 2026. Came Ampliar

Las condiciones atmosféricas, como escasa ventilación, estabilidad del aire y temperaturas elevadas para la temporada, impidieron la dispersión de contaminantes, elevando los riesgos para la salud.

Autos que NO circulan el 9 de enero de 2026

De acuerdo con el comunicado oficial, este viernes deberán suspender su circulación los siguientes vehículos:

Holograma 0 y 00 con engomado azul.

Holograma 1 con terminación de placa 2, 4, 6, 8, 9 y 0.

Todos los vehículos con holograma 2, sin excepción.

Las restricciones aplican en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios conurbados del Estado de México que forman parte de la ZMVM.

Estos autos no podrán circular este viernes 9 de enero 2026. Came Ampliar

Horario y excepciones

El Hoy No Circula por contingencia estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas.

Quedan exentos de estas restricciones:

Vehículos eléctricos e híbridos.

Transporte público, de emergencia y servicios médicos.

Autos conducidos por personas con discapacidad, debidamente identificados.

Recomendaciones a la población

Además de las restricciones vehiculares, las autoridades recomiendan:

Evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

No realizar ejercicio en exteriores durante los picos de contaminación.

Mantenerse informados a través de la App Aire, el sitio aire.cdmx.gob.mx y la cuenta @Aire_CDMX.

¿Puede cambiar el programa?

La CAMe evaluará la calidad del aire de forma permanente. Si las condiciones mejoran, la contingencia podría levantarse; de lo contrario, las medidas podrían mantenerse o ampliarse en los próximos días.