¿Qué se sabe de la orden de aprehensión contra la presunta responsable del atropello mortal de un motociclista?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que investiga como homicidio culposo los hechos ocurridos en la alcaldía Iztapalapa, donde un automóvil atropelló, arrastró y causó la muerte de un motociclista.

No obstante, este martes trascendió que el Ministerio Público habría presentado ante un juez datos de prueba y material videográfico relacionados con el incidente, lo que permitió la emisión de una orden judicial días después de ocurrido el hecho, la noche del sábado 3 de enero de 2026. Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido un pronunciamiento oficial al respecto.

El caso ha generado indignación pública, luego de que en redes sociales circularan imágenes en las que se observa que, tras el impacto, la conductora continuó su marcha sin detenerse ni auxiliar a la víctima.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención de la persona señalada como presunta responsable.

La Fiscalía reiteró que abandonar la escena de un hecho de tránsito con resultado fatal agrava la responsabilidad penal, y subrayó su compromiso de llevar ante la justicia a quienes cometan delitos que deriven en la pérdida de vidas humanas. En tanto que la presunción de inocencia se mantiene hasta que exista una resolución judicial definitiva.