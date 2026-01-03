Explosiones y pánico en Caracas: así amaneció Venezuela

Caracas se despertó sacudida por una serie de fuertes explosiones y sobrevuelo de aeronaves a baja altura que hicieron temblar calles, casas y nervios. Testigos comenzaron a reportar detonaciones desde alrededor de las 2:00 a.m., con al menos siete explosiones distintas y columnas de humo visibles desde diferentes zonas de la capital venezolana.

Los primeros reportes indican que los ataques tuvieron lugar en la Base Aérea La Carlota y zonas militares del sur de la ciudad, donde la electricidad se cortó y el miedo se propagó rápidamente.

La gente salió a las calles sin saber exactamente qué pasaba, con familiares buscando refugio y vecinos compartiendo videos en redes mostrando ráfagas de luz, humo y el sonido de aeronaves que volaban tan bajo que parecía guerra encima de la ciudad.

Hasta el momento, no hay un comunicado oficial claro que detalle todos los hechos ni cifras de daños o víctimas, pero los reportes coinciden en un evento de gran impacto que ha prendido las alarmas en Venezuela y más allá.