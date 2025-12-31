Aplazan resolución para reabrir investigación por tortura en caso Israel Vallarta

La resolución judicial que determinaría la reapertura de la investigación por tortura y detención arbitraria en el caso de Israel Vallarta Cisneros fue aplazada este miércoles.

La audiencia, programada para definir la situación legal de ex funcionarios señalados, no pudo concretarse debido a que no se ha realizado la notificación formal a Jorge Rosas García, uno de los implicados en el proceso.

W Radio Ampliar

Te podría interesar: Apelará FGR liberación de Israel Vallarta… “Seis personas sufrieron secuestro”

¿Por qué se aplazó la audiencia judicial?

El juez de Distrito José Antonio Martínez Alvarado resolvió que la falta de este requisito legal impide fijar una nueva fecha para el encuentro. Esta determinación retrasa el proceso para establecer si antiguos agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación y de la entonces Procuraduría General de la República enfrentarán un proceso penal por las irregularidades denunciadas.

La sesión se llevó a cabo de manera virtual desde el Reclusorio Sur y permanece suspendida hasta que se cumpla con la notificación pendiente.

Israel Vallarta Cisneros obtuvo su libertad el pasado 1 de agosto tras permanecer en prisión durante 20 años bajo cargos de privación ilegal de la libertad. En ese entonces se le vinculó con la organización delictiva “Los Zodiaco”.

Ampliar

También puedes leer: Israel Vallarta queda libre tras 20 años en prisión; el caso fue fabricado: Ricardo Raphael

¿Cuál es el contexto del caso Israel Vallarta?

El caso generó una amplia controversia pública debido al montaje televisivo de “Las Chinitas”, nombre del rancho donde se realizó un operativo para liberar a víctimas de secuestro que fue transmitido en exclusiva y en vivo por Televisa.

Este proceso judicial también involucró a Florence Cassez, ciudadana de origen francés y pareja de Vallarta en el año 2005. Cassez recuperó su libertad en 2013 tras la intervención diplomática del gobierno de Nicolas Sarkozy y la acreditación de violaciones procesales durante su detención.

Actualmente, la definición sobre las responsabilidades de las autoridades de la AFI y la PGR en este expediente queda supeditada a la regularización de las notificaciones judiciales.

Síguenos en Google News y encuentra más información