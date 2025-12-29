Anthony Joshua: ¿Cuál es el estado de salud del boxeador luego de chocar en Nigeria? | VIDEO

El boxeador británico Anthony Joshua sobrevivió a un grave accidente automovilístico ocurrido en Nigeria, mientras se dirigía a visitar a familiares en la localidad de Sagamu, al suroeste del país. El choque, que involucró a varios vehículos, dejó múltiples personas fallecidas, de acuerdo con reportes preliminares difundidos por medios locales.

Videos que circulan en redes sociales muestran el momento posterior al impacto: el automóvil en el que viajaba Joshua quedó completamente destrozado en la parte frontal, mientras el boxeador es auxiliado por varias personas para descender del vehículo. En las imágenes se le observa con visibles gestos de dolor, lo que generó preocupación inmediata entre sus seguidores.

Anthony Joshua sobrevive a fuerte choque en una carretera de Nigeria. pic.twitter.com/3bKuJlv1M7 — Franc (@paco__miranda) December 29, 2025

¿Cuál es el estado de salud de Anthony Joshua?

Fuentes cercanas al entorno del pugilista confirmaron que Anthony Joshua fue trasladado a un hospital como medida preventiva, con el objetivo de descartar lesiones internas o complicaciones derivadas del impacto. Horas más tarde, se informó que su estado de salud es estable y que no presenta heridas de gravedad.

El accidente ocurrió durante una visita privada del campeón mundial a Nigeria, país con el que mantiene vínculos familiares. Aunque Joshua no ha emitido declaraciones públicas hasta el momento, su equipo aseguró que se encuentra fuera de peligro y bajo observación médica.

🚨 #ALERTA | Anthony Joshua sobrevivió a un accidente fatal en la autopista Lagos-Ibadan, en Nigeria. El vehículo del boxeador chocó contra un camión estacionado, dejando un saldo de dos fallecidos.

pic.twitter.com/JbnY3LwgnK — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) December 29, 2025

Las autoridades locales continúan investigando las causas del choque, así como el número exacto de víctimas mortales. Testigos señalaron que el impacto fue de alta intensidad, lo que explicaría los severos daños visibles en los vehículos involucrados.

El incidente ha provocado una ola de reacciones en el mundo del deporte, donde colegas y aficionados han expresado mensajes de apoyo al boxeador, mientras se mantiene la atención en la evolución de su estado de salud y en el avance de las investigaciones oficiales.