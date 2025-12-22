Alerta por lluvias extremas en el sur de California: riesgo alto de inundación

El sur de California enfrenta un pronóstico de precipitaciones extremadamente preocupantes, con una tormenta que podría provocar inundaciones graves y generalizadas en los próximos días. Autoridades meteorológicas advirtieron que el riesgo de inundaciones repentinas ya se ubica en nivel 4 de 5 (riesgo moderado) y podría escalar a riesgo alto si las lluvias se intensifican.

De acuerdo con los pronósticos, Los Ángeles podría recibir hasta 19 centímetros de lluvia en solo cinco días, una cantidad que elevaría la precipitación anual acumulada de la ciudad a más del 90 % antes de Año Nuevo. Este volumen, concentrado en tan poco tiempo, aumenta la probabilidad de anegamientos, desbordamientos y afectaciones a la movilidad.

Extremely concerning rain totals are forecast for Southern California, and a Flood Watch has been issued for the entire region.



Los Angeles is forecast to see 7.5 inches of rain in just five days, which would push the city to over 90% of its average annual rainfall before New… pic.twitter.com/FCWGkpPm63 — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) December 22, 2025

Zonas de mayor peligro

Las áreas recientemente afectadas por incendios representan una preocupación especial. En estos puntos, el suelo pierde su capacidad de absorción, lo que incrementa el riesgo de flujos de escombros y deslaves. En particular, zonas quemadas podrían recibir entre 25 y 38 centímetros de lluvia, un escenario que eleva el peligro para comunidades cercanas y carreteras.

Recomendaciones oficiales

El Servicio Meteorológico Nacional pidió a la población tomar precauciones inmediatas: evitar cruces de arroyos y calles inundadas, limitar viajes no esenciales, preparar rutas alternas y mantenerse informada a través de canales oficiales. Las autoridades recordaron que incluso poca agua puede arrastrar vehículos y poner en riesgo la vida.

Slick roads are being observed across interior NorCal this afternoon. Here is a look at a few traffic cameras from Shasta County with the convergence zone setting up. Plan ahead for continued wet weather and never drive through flooded roads! #CAwx pic.twitter.com/w5cO7wi1Xg — NWS Sacramento (@NWSSacramento) December 21, 2025

Qué esperar en los próximos días

La tormenta se perfila como peligrosa, con lluvias persistentes y periodos de intensidad elevada. Se espera que los efectos se extiendan a zonas que normalmente no sufren inundaciones, por lo que la vigilancia y la prevención serán clave para reducir daños.

Ante este escenario, las autoridades reiteran el llamado a no bajar la guardia, seguir las alertas y actuar con anticipación para proteger a las personas y sus bienes.