Victoria Ruffo reza por Steve Harrington rumbo al estreno de Stranger Things 5

La expectativa por el volumen 2 de la temporada final de Stranger Things sigue creciendo, y una reacción inesperada encendió las redes sociales. La actriz mexicana Victoria Ruffo confesó que lloró y rezó por Steve Harrington, uno de los personajes más queridos de la serie, ante el temor de lo que pueda ocurrir en el desenlace de la historia.

En un promo de Netflix, Victoria Ruffo —reconocida fan de la producción— expresó su preocupación por el destino de Steve Harrington, interpretado por Joe Keery. Conmovida, la actriz aseguró que se ha encariñado profundamente con el personaje y que, como muchos seguidores, teme que la temporada final llegue con sacrificios dolorosos.

Tuve que sacar a la poderosa Victoria Ruffo para proteger a mi chavos de Hawkins.🕯️❤️‍🩹 #MéxicoUnidoPorHawkins pic.twitter.com/Tja6eA1lAQ — ɐɔᴉɹéɯɐouᴉʇɐ˥ xᴉlɟʇǝN (@NetflixLAT) December 21, 2025

“Steve no se puede ir”, habría comentado entre risas y emoción, explicando que incluso ha pedido “que todo salga bien” para él antes del estreno de los nuevos episodios. Sus palabras conectaron rápidamente con miles de fans que comparten la misma angustia rumbo al cierre de la serie.

Steve Harrington, el favorito del público

Desde su evolución en la primera temporada, Steve pasó de ser un personaje secundario a convertirse en uno de los pilares emocionales de Stranger Things. Su crecimiento, valentía y sentido de protección lo han colocado como uno de los favoritos, lo que ha incrementado el miedo a que los creadores decidan darle un final trágico.

La temporada 5 promete resolver los misterios de Hawkins y enfrentar definitivamente a Vecna, por lo que el riesgo para los protagonistas es mayor que nunca. Los hermanos Duffer han adelantado que el cierre será emocional y definitivo, sin descartar despedidas inesperadas.

Reacción que se vuelve viral

La reacción de Victoria Ruffo no tardó en viralizarse. En redes sociales, usuarios celebraron que una figura tan reconocida de la televisión mexicana se sume al fenómeno global de Stranger Things, demostrando que la serie trasciende edades y fronteras.

Con el estreno del volumen 2 cada vez más cerca, la tensión crece. Y si algo dejó claro la actriz es que Steve Harrington no enfrenta solo el peligro del Upside Down… también tiene oraciones de este lado de la pantalla.