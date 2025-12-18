Madre e hija son grabadas robando paletas de hielo en heladería de Pachuca | VIDEO

Captaron el momento exacto que una mamá y su hija se roban varias paletas de hielo. Captura de pantalla

Un video que circula en redes sociales ha desatado polémica en Pachuca, Hidalgo. En las imágenes se observa a una madre y su hija presuntamente robando paletas de hielo de una heladería popular, un hecho que rápidamente generó indignación, debate y miles de comentarios entre usuarios.

La grabación, captada por cámaras de seguridad del establecimiento, muestra cómo ambas ingresan al local y, tras recorrer el área de congeladores, toman varias paletas sin pagarlas. En el video se aprecia que la mujer adulta observa el entorno mientras la menor guarda los productos, para después salir del negocio sin pasar por caja.

Madre e hija roban paletas de hielo en Pachuca pic.twitter.com/nMvdQCuXNu — Franc (@paco__miranda) December 18, 2025

El material fue compartido por los propios dueños de la heladería, quienes señalaron que decidieron hacerlo público luego de detectar faltantes recurrentes en su inventario. Según explicaron, las cámaras permitieron identificar el momento exacto del presunto robo, ocurrido en plena zona comercial de Pachuca.

El caso se volvió viral en cuestión de horas. Algunos usuarios condenaron el acto y exigieron consecuencias legales, argumentando que el robo, por pequeño que sea, afecta a los comercios locales. Otros, en cambio, pidieron no criminalizar a la menor y llamaron a reflexionar sobre el papel de los adultos en este tipo de conductas.

Hasta el momento, no se ha informado si la heladería presentó una denuncia formal ante las autoridades. Sin embargo, especialistas recuerdan que grabar y difundir imágenes de menores puede tener implicaciones legales, por lo que recomiendan que estos casos se manejen a través de las vías institucionales correspondientes.

De acuerdo con comerciantes de la zona, los robos hormiga representan una pérdida constante para pequeños negocios, especialmente en temporadas de alta demanda. Por ello, muchos establecimientos han reforzado sus sistemas de videovigilancia.