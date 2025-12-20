Muerte de Mayits: qué se sabe del fallecimiento de la famosa influencer María José Calderón

El pasado jueves 18 de diciembre, falleció María José Calderón, creadora de contenido conocida en redes sociales como Mayits. La joven tenía 23 años y era reconocida como influencer, bailarina y streamer, además de haber formado parte de los primeros años del auge del streaming en Colombia.

De acuerdo con reportes regionales, la muerte de Mayits ocurrió tras un accidente de tránsito registrado minutos antes del mediodía en la avenida Regional, a la altura del sector de Industriales y las inmediaciones del centro comercial Monterrey, en la ciudad de Medellín. La joven se desplazaba en su motocicleta en sentido norte–sur, en una zona con alta congestión vehicular.

Su muerte ha generado conmoción en la comunidad digital.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Según versiones preliminares recopiladas por autoridades y testigos, María José Calderón circulaba detrás de un camión de carga cuando el vehículo frenó de manera repentina al incorporarse a un carril. La influencer no habría contado con el tiempo suficiente para maniobrar, lo que provocó que impactara contra la parte trasera del camión.

El golpe fue directo en la cabeza y, aunque portaba casco, la fuerza del impacto resultó letal. Minutos después, una ambulancia arribó al lugar; sin embargo, los organismos de emergencia confirmaron que la joven ya no presentaba signos vitales.

La noticia fue confirmada públicamente por el streamer y empresario Westcol.

Reacciones tras la muerte de Mayits

La noticia fue confirmada públicamente por el streamer y empresario Westcol, quien informó del fallecimiento durante una transmisión realizada la tarde del 18 de diciembre. El anuncio generó una fuerte reacción entre seguidores, colegas y figuras del mundo digital.

Por su parte, la cantante de reguetón Nath también se pronunció tras conocerse el fallecimiento de Calderón, dedicándole un mensaje de despedida en el que destacó su talento, humildad y calidad humana.

Una vida ligada al arte y el deporte

Además de su presencia en redes sociales, María José Calderón desarrolló una carrera como bailarina y practicó disciplinas deportivas como el boxeo, participando activamente en espacios artísticos y deportivos de la ciudad.

Su muerte ha generado conmoción en la comunidad digital, donde Mayits era reconocida no solo por su contenido, sino por su cercanía con sus seguidores y su energía creativa.