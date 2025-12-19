El influencer Aarón Mercury sufre cristalazo a su camioneta en calles de la CDMX | VIDEO

El influencer Aarón Mercury fue víctima de la delincuencia en la Ciudad de México, luego de que su camioneta sufriera un cristalazo mientras se encontraba estacionada en calles de la capital. El hecho ocurrió horas antes de que se coronara campeón del programa Las Estrellas Bailan en Hoy, lo que convirtió el día en una mezcla de éxito y frustración.

A través de sus historias de Instagram, Aarón Mercury denunció el robo con evidente conmoción. En el video, que rápidamente se viralizó, mostró los vidrios rotos de su camioneta y explicó que dentro del vehículo no había objetos de valor, por lo que calificó el ataque como un acto de vandalismo. “No había nada, fue pura maldad”, expresó con la voz entrecortada.

⚠️ ROBO A AARON MERCURY ⚠️



Ladrones reventaron el cristal de su Honda Element 2005 para abrirlo y llevarse el estéreo 🚗🔨

El video muestra cómo dejaron el auto tras el robo, el cual estaba estacionado frente a su domicilio.#aaronmercury #honda #lasestrellasbailanenhoy pic.twitter.com/ZqIPGv6bnM — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) December 19, 2025

El influencer, quien también participó en La Casa de los Famosos México, señaló que la experiencia fue especialmente amarga debido a que estaba viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera en televisión. El contraste entre el triunfo en el reality de baile y el episodio de inseguridad generó una fuerte reacción entre sus seguidores.

En redes sociales, usuarios expresaron su solidaridad y denunciaron que los cristalazos en la CDMX se han vuelto cada vez más frecuentes, incluso cuando los vehículos no contienen pertenencias visibles. El caso de Aarón Mercury reavivó el debate sobre la inseguridad y los robos a automovilistas en la capital del país.

Hasta el momento, el creador de contenido no ha confirmado si presentó una denuncia formal ante las autoridades, aunque su testimonio fue claro al exigir mayor vigilancia y prevención del delito. “Trabajas, te esfuerzas, y aun así pasan estas cosas”, comentó en su mensaje.

El cristalazo a la camioneta de Aarón Mercury se suma a una larga lista de incidentes similares registrados en la CDMX, donde ciudadanos y figuras públicas enfrentan daños materiales y una creciente sensación de vulnerabilidad. Mientras celebraba su victoria televisiva, el influencer dejó en evidencia una problemática que sigue sin resolverse en la ciudad.