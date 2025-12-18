Nuevas placas polémicas en la Casa Blanca

El mandatario estadounidense mandó colocar textos con críticas y comentarios irónicos sobre expresidentes en el llamado “Paseo de la Fama Presidencial”, un espacio dentro de la Casa Blanca dedicado a recordar a quienes han gobernado ese país.

La exposición como tal no es la que hoy critican, sino el lenguaje utilizado. En lugar de ofrecer reseñas históricas neutrales u objetivas, las placas incluyen opiniones directas, frases insultantes y mensajes críticos hacia varios expresidentes, especialmente aquellos con los que Trump ha tenido diferencias políticas.

El ejemplo que más se destaca es el de Joe Biden; un texto donde omite logros de su gestión, sino que únicamente se enfoca a cuestionar su desempeño y su llegada al poder, señalamientos que Trump ha hecho en repetidas ocasiones. Incluso, sustituye foto de Biden por un bolígrafo automático.

Otros expresidentes también reciben comentarios que mezclan hechos históricos con juicios políticos. Barack Obama es presentado como alguien que dividió al país, mientras que Bill Clinton es recordado en relación con la derrota electoral de Hillary Clinton. Incluso George W. Bush, del mismo partido que Trump, es señalado por las guerras iniciadas durante su mandato.

Unas placas cuyo objetivo se supone que es mostrar una visión “clara y directa” de la historia reciente. Sin embargo, historiadores y opositores advierten que este tipo de mensajes rompen con la tradición de respeto entre presidentes y convierten un espacio institucional en un escenario de confrontación política.

Desde la Casa Blanca se ha defendido el proyecto asegurando que se trata de una forma directa de explicar los legados presidenciales. Sin embargo, ya muchos consideran que el espacio rompe con la tradición de respeto institucional y convierte un lugar histórico en una vitrina de circo y confrontación política.

El nuevo “Paseo de la Fama Presidencial” que refleja más las opiniones del propio Trump que de lo que en realidad se trata.