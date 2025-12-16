La desaparición de los glaciares avanza a un ritmo alarmante en el planeta / Galyna Andrushko

Los glaciares son enormes masas de hielo que almacenan agua dulce y ayudan a regular la temperatura del planeta. Sin embargo, el aumento constante de las temperaturas ha provocado que se derritan más rápido de lo que pueden recuperarse. En muchas regiones, el hielo que tardó miles de años en formarse podría desaparecer por completo en solo unas décadas.

Este fenómeno no ocurre solo en los polos. Glaciares en los Andes, el Himalaya, los Alpes y otras zonas montañosas están perdiendo volumen a gran velocidad. En algunos países, ya se han declarado glaciares extintos porque han perdido casi toda su masa de hielo.

La pérdida de glaciares tiene consecuencias graves. Una de las principales es la escasez de agua, ya que millones de personas dependen del deshielo para consumo humano, agricultura y generación de energía. Además, el derretimiento acelera el aumento del nivel del mar, lo que pone en riesgo a ciudades costeras y comunidades enteras.

Los científicos también alertan que la desaparición de estos gigantes de hielo, puede provocar desastres naturales, como inundaciones, deslaves y cambios bruscos en los ecosistemas. Animales y plantas que dependen del clima frío están perdiendo su hábitat.

Expertos coinciden en que la causa principal es la actividad humana, especialmente el uso de combustibles fósiles, la deforestación y la contaminación. Aunque algunos efectos ya son irreversibles, señalan que reducir las emisiones contaminantes aún puede frenar el ritmo de la pérdida y evitar un escenario más grave.

La acelerada extinción de los glaciares es una señal clara de que el cambio climático ya no es un problema del futuro, sino una realidad que está ocurriendo ahora y que exige acciones urgentes a nivel global.