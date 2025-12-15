Claudia Sheinbaum llama a la reflexión tras el triunfo de la ultraderecha en Chile

La mandataria mexicana celebró que en Chile se haya respetado la voluntad popular y subrayó la importancia de que los procesos democráticos prevalezcan en la región.

Tras el triunfo en Chile del ultraderechista José Antonio Kast, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el resultado electoral representa un momento de análisis para los movimientos progresistas de América Latina, al tiempo que descartó que un escenario similar se replique en México.

Durante su conferencia matutina, la mandataria celebró que en Chile se haya respetado la voluntad popular y subrayó la importancia de que los procesos democráticos prevalezcan en la región.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Triunfo histórico en Chile! José Antonio Kast gana la Presidencia por amplio margen y Claudia Sheinbaum reconoce su victoria

¿Por qué el resultado en Chile abre una reflexión regional?

Sheinbaum señaló que el avance de grupos de ultraderecha debe ser analizado desde las particularidades de cada país, aunque consideró relevante que los gobiernos mantengan cercanía con la ciudadanía.

“Evidentemente, nosotros queremos que haya más gobiernos cercanos al pueblo, pero que siempre se decida de manera democrática, en el caso de Chile fue una votación democrática y eligió el pueblo de Chile, quién quiere que lo gobierne, creo que es un momento de reflexión para los movimientos progresistas en América Latina de por qué se dan estas circunstancias”.

La presidenta enfatizó que la democracia debe ser respetada independientemente del signo político del resultado electoral.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Triunfo histórico en Chile! José Antonio Kast gana la Presidencia por amplio margen y Claudia Sheinbaum reconoce su victoria

¿Puede fortalecerse la ultraderecha en México?

La jefa del Ejecutivo Federal descartó que en México se presente un avance similar de la ultraderecha, al asegurar que existe respaldo ciudadano al actual proyecto de gobierno.

“Yo creo que esto no se va a dar en México porque número uno hay mucho apoyo popular al Gobierno porque estamos cumpliendo y no hemos traicionado lo que nos comprometimos, número dos hay resultados, la disminución de la pobreza, las desigualdades y la mayoría de las y los mexicanos está de acuerdo con la transformación que está viviendo nuestro país por esa razón, y además aquí hay unidad, a veces cuando no hay unidad en los movimientos, pues se genera esta disminución del apoyo y aquí no”.

Felicitamos al pueblo chileno por una jornada electoral pacífica y democrática. También a José Antonio Kast, próximo presidente de Chile.



Confío en que ambos gobiernos seguiremos trabajando por el bien de nuestros países y de la región. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 15, 2025

Este domingo, la mandataria también felicitó al pueblo chileno por la jornada electoral y a José Antonio Kast por su triunfo, al expresar su confianza en que los gobiernos de México y Chile continúen colaborando “por el bien de nuestros países y de la región”.

Síguenos en Google News y encuentra más información

ahz.