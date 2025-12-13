Tiroteo masivo en Brown University enciende las alertas en Rhode Island

La Universidad de Brown en Providence, Rhode Island, fue escenario de un tiroteo Universidad Brown que dejó como resultado dos personas muertas.

La situación se reportó inicialmente en el área del edificio de ingeniería Barus & Holley, lo que llevó a la Universidad a emitir una alerta de emergencia con instrucciones a la comunidad de asegurar ubicaciones y permanecer ocultos mientras las autoridades gestionaban la situación.

Community Alert on Active Shooter Situation: https://t.co/Qm87sy5ILr — Brown University (@BrownUniversity) December 13, 2025

Además de los dos muertos, ocho personas fueron trasladadas a un centro hospitalario para recibir atención médica.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que había sido informado sobre el tiroteo y confirmó que el FBI se encontraba en el lugar.

En un principio aseveró que el tirador había sido detenido, pero luego corrigió la información y dijo: “La policía de la Universidad de Brown revirtió su declaración anterior: el sospechoso NO está bajo custodia”.

¿Cuál es la situación actual en el campus universitario?

El gobernador de Rhode Island, Dan McKee, informó que se encuentra monitoreando el desarrollo de la situación.

We are actively monitoring the shooting at @BrownUniversity. Our teams at @RIStatePolice and @RhodeIslandEMA are working closely with local law enforcement.



Please stay clear of the area and monitor official channels for updates.



Praying for our community. — Governor Dan McKee (@GovDanMcKee) December 13, 2025

La Policía de Providence y la seguridad de la Universidad han comunicado que las operaciones continúan. La orden de confinamiento sigue activa, ya que las autoridades están llevando a cabo un operativo para determinar el estado de la amenaza.

