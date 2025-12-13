Romeritos baratos: prepara la RECETA tradicional con un presupuesto menor a $400 y que alcanza para toda la familia

Con precios inteligentes y una receta práctica, los romeritos pueden seguir siendo el estelar de la Navidad. Getty Images/Canva

Los romeritos son uno de los platillos más entrañables de la temporada navideña en México. Su mezcla de mole, papitas y tortitas de camarón los convierte en una receta única, pero también en una que suele elevar los gastos decembrinos. Sin embargo, con una planificación adecuada es totalmente posible prepararlos con menos de 400 pesos, manteniendo el toque casero y el sabor auténtico que todos esperan en la cena.

Para ajustar el presupuesto, el primer paso es priorizar ingredientes base y buscar versiones más económicas sin sacrificar calidad. El romerito fresco suele encontrarse entre 20 y 30 pesos el manojo. Tres manojos bastan para una receta que rinde para cuatro o cinco porciones. El mole, que suele ser la parte más costosa, puede conseguirse en pasta o polvo por 50 a 70 pesos, sin necesidad de comprar presentaciones grandes.

Te puede interesar: Piernas de pollo sin hueso en 3 segundos: el TRUCO que chefs profesionales usan en su casa y que no tienen miedo de compartir

Las papitas cambray, otro componente esencial, tienen un costo aproximado de 35 a 45 pesos por kilo. En cuanto a las tortitas de camarón, hay alternativas accesibles: en los mercados se venden porciones pequeñas desde 70 a 90 pesos, suficientes para darle el sabor característico al platillo.

Lista estimada de compras (precio promedio):

Romeritos (3 manojos): $60

Pasta o polvo de mole: $60

Papitas cambray: $40

Tortitas de camarón: $90

Caldo de pollo / consomé: $15

Acompañamientos y tortillas: $40

Total aproximado: $305–$350 pesos, dejando margen para variaciones según mercado o supermercado.

La preparación es sencilla: se limpia el romerito, se cuece, se incorpora al mole previamente hidratado, se agregan las papitas y finalmente las tortitas de camarón. En menos de una hora, el platillo está listo.

Con precios inteligentes y una receta práctica, los romeritos pueden seguir siendo el estelar de la Navidad sin comprometer el bolsillo. La clave está en comparar, ajustar y aprovechar ingredientes frescos de temporada.