Piernas de pollo sin hueso en 3 segundos: el TRUCO que chefs profesionales usan en su casa y que no tienen miedo de compartir

El truco funciona porque la estructura del pollo permite separar tendones y cartílagos con un movimiento. Getty Images/Canva

Las piernas de pollo son económicas, rendidoras y llenas de sabor, pero muchas personas evitan comprarlas cuando una receta requiere que estén deshuesadas. Tradicionalmente, remover el hueso implica cuchillos afilados, práctica y varios minutos de paciencia. Sin embargo, un truco sencillo, y viral entre cocineros profesionales, permite retirar el hueso en solo 3 segundos y sin necesidad de cortar la carne.

Este método, usado por chefs en cocinas familiares y restaurantes, se basa en aprovechar la articulación natural del hueso. El procedimiento es simple:

Se toma la pierna con las dos manos Se localiza el extremo del hueso más cercano a la unión Se realiza un leve movimiento de presión hacia abajo mientras se gira Ese giro controla la articulación y libera el hueso sin romper la carne Después, basta con tirar suavemente para que el hueso salga completo.

El truco funciona porque la estructura del pollo permite separar tendones y cartílagos con un movimiento controlado, sin necesidad de herramientas filosas. Para quienes cocinan en casa, esto significa ahorrar tiempo, evitar accidentes y obtener piezas perfectamente listas para empanizar, rellenar, hornear o marinar.

Chefs explican que este método también ayuda a aprovechar mejor el pollo. Al no usar cuchillos, se evita cortar de más o dejar restos de carne en el hueso, lo que hace las porciones más grandes y uniformes. Además, el proceso es más higiénico, ya que se manipulan menos utensilios y se reduce el riesgo de contaminación cruzada.

Aunque parece un truco profesional, cualquiera puede hacerlo después de practicar un par de veces. La clave está en entender que no se trata de fuerza, sino de técnica y giro. Para quienes buscan cocinar más rápido o preparar platillos como tacos, fajitas, brochetas o pollo relleno, este deshuesado exprés se convierte en un aliado indispensable.

Con este método, preparar piernas de pollo sin hueso deja de ser una tarea tediosa y se convierte en un paso rápido y práctico que transforma la experiencia en la cocina.