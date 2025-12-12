Arresto de Narges Mohammadi: la Nobel de la Paz iraní detenida en medio de críticas internacionales

Narges Mohammadi, activista iraní y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2023, fue detenida este viernes por fuerzas de seguridad iraníes durante una ceremonia memorial en la ciudad de Mashhad, lo que ha generado una oleada de condenas de defensores de derechos humanos y líderes internacionales por considerar el hecho una violación de libertades fundamentales, apunta el diario árabe The National News este 12 de diciembre.

¿Qué pasó con Narges Mohammadi?

De acuerdo con reportes confirmados por medios internacionales como The National, la Nobel de la Paz fue arrestada durante una ceremonia memorial en la ciudad de Mashhad, un evento dedicado al abogado de derechos humanos Khosrow Alikordi. Testigos citados por la fundación que lleva su nombre aseguran que la detención fue repentina y ejecutada por agentes de seguridad que también capturaron a otros asistentes.

¿Por qué su arresto genera tanta indignación?

Mohammadi, una de las voces más influyentes del movimiento por los derechos de las mujeres en Irán, ha pasado más de una década entre arrestos, confinamientos y sentencias por actividades consideradas “subversivas” por el régimen. En 2023, recibió el Premio Nobel de la Paz por su labor contra la violencia estatal y su defensa de la libertad de expresión.

Su nueva detención es vista como:

Un acto de intimidación directa hacia la sociedad civil iraní.

Un mensaje político previo a posibles conversaciones con Washington .

. Un retroceso visible en temas de derechos humanos justo cuando Teherán busca suavizar su imagen internacional.

Impacto en la política internacional

Analistas citados por agencias como AP News y APA coinciden: el arresto complica los esfuerzos diplomáticos de Irán. La administración estadounidense había señalado que cualquier avance en el acuerdo nuclear debía acompañarse de señales tangibles de respeto a los derechos humanos. La respuesta del régimen, sin embargo, va en la dirección opuesta.

Este caso ya provocó:

Comunicados de rechazo de organizaciones internacionales.

Exigencias de liberación inmediata e incondicional.

Un aumento del escrutinio global sobre la represión interna en Irán.

¿Qué sigue?

Hasta ahora, las autoridades no han ofrecido detalles sobre el paradero o el estado legal de Mohammadi. Su familia y su fundación exigen información inmediata, mientras organizaciones civiles alertan que su salud se ha deteriorado tras años en prisión.

La detención de Narges Mohammadi vuelve a posicionar a Irán en el centro del debate global sobre libertad de expresión, violencia de Estado y negociaciones nucleares, convirtiendo el caso en una de las historias más sensibles y monitoreadas del día.