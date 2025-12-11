Cámara de seguridad graba la fuerte explosión de una casa en California por una fuga de gas | VIDEO

Una poderosa explosión sacudió la ciudad de Hayward, California, la mañana de este jueves 11 de diciembre. El momento quedó registrado por la cámara de seguridad de un residente, cuyas imágenes muestran un estallido repentino seguido de una intensa columna de humo que se elevó sobre la zona. El incidente dejó al menos seis personas heridas y redujo tres propiedades a escombros, informaron autoridades locales.

Diversos medios, citando a la Compañía de Gas y Electricidad del Pacífico (PG&E), señalaron que la explosión pudo haber sido provocada por una tubería subterránea de gas dañada, aunque la investigación sigue en curso. De acuerdo con los reportes oficiales, los bomberos recibieron el aviso a las 09:38 a. m. y se trasladaron al sitio de inmediato.

WATCH: Large explosion destroys multiple homes after crew hits gas line in Hayward, California. At least 6 people injured pic.twitter.com/KWJvv1gUoY — BNO News Live (@BNODesk) December 11, 2025

Imágenes aéreas difundidas por medios locales mostraron a los equipos de emergencia entre los restos carbonizados de las estructuras, removiendo escombros y buscando posibles víctimas adicionales. La explosión destruyó por completo tres inmuebles: dos residencias y un taller, según detallaron los bomberos del Condado de Alameda.

Los seis heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, aunque hasta el momento no se ha informado la gravedad de sus lesiones. Vecinos de la zona describieron el estallido como “un trueno que hizo vibrar las ventanas” y relataron que, tras el impacto, la calle quedó cubierta de restos de madera, metal y vidrio.

El incidente redujo tres propiedades a escombros. Captura de pantalla Ampliar

Las autoridades comenzaron el peritaje para determinar si hubo fallas previas reportadas en la infraestructura de gas o si la línea subterránea sufrió daños por excavación o corrosión. PG&E emitió un comunicado preliminar ofreciendo apoyo a los afectados y prometiendo colaborar plenamente con la investigación.

La zona permanece acordonada mientras continúan los trabajos de remoción y los inspectores evalúan la estabilidad de las viviendas cercanas. Este incidente reaviva el debate sobre la seguridad de las redes de gas en zonas residenciales de California, donde explosiones similares han ocurrido en años recientes.