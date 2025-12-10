Revelan el color del año 2026

La empresa Pantone, anualmente anuncia el “Color del Año”, que es un tono específico al que le dan un significado cultural y emocional. Lo hacen porque ese color representa las tendencias del mundo en ese momento: cómo nos sentimos, qué buscamos, qué necesitamos o qué está pasando globalmente.

Esta ocasión salió victorioso el color Cloud Dancer (11-4201), una especie de blanco que queda lejos de ser uno frío, cálido o clínico; es un tono que transmite al instante serenidad, claridad y renovación, algunos lo han llamado como una “página en blanco” que nos recuerda que hay que detenernos, ordenar la mente y enfocarnos en lo que realmente es importante, nosotros y nuestra familia.

¿Pero por qué un blanco que podría evocar algo simple?

Para quienes no somos expertos, Cloud Dancer puede parecer un blanco cualquiera. Pero en realidad los expertos lo explican de la siguiente manera:

1. No es cualquier blanco: no es frío ni industrial. Tiene un balance especial que lo hace verse suave, humano y cercano.

2. Descanso mental: Pantone detectó que vivimos saturados de estímulos. Este blanco funciona como un respiro visual.

3. Igual que una hoja en blanco: representa nuevos comienzos, claridad y espacio para reinventarse.

4. Combina con absolutamente todo: en moda, diseño y decoración es versátil, no cansa y siempre se ve limpio y moderno.

5. No sigue tendencias: Pantone no escoge colores por popularidad, sino por lo que emocionalmente representa la época. Al contrario evoca calma en medio del caos.

Descrito por la propia empresa, éste es un blanco “ondulado, equilibrado y sereno” con una mezcla perfecta de matices cálidos y fríos, así que, no es ni cálido ni frío, es una mezcla de ambos.

En cambio, Pantone asegura que un blanco demasiado brillante o frío habría transmitido aislamiento, esterilidad y/o distancia, contrario a lo que quieren mostrar con el Cloud Dancer.

Es un blanco humano, suave y ligero. Laurie Pressman, vicepresidenta del Pantone Color Institute explica que este tono nace como respuesta a un momento global cargado de estrés, sobreestimulación digital y la necesidad colectiva de simplicidad:

“Cloud Dancer promete claridad en tiempos de transformación. Es una declaración consciente de simplificación que nos libera del ruido exterior”.

Por su parte, Leatrice Eiseman, directora Ejecutiva del Instituto, lo define así:

“Un soplo de aire fresco, una invitación a nuevas ideas y a una mente más abierta”.

Cloud Dancer, ya se ha visto en pasarelas y alfombras rojas de las últimas temporadas con vestidos fluidos, telas ondulantes, looks monocromáticos luminosos y diseños que evocan ligereza y pureza.

En interiores, este blanco sin frialdad, ni rigidez, se perfila como el favorito para:

espacios minimalistas

ambientes relajantes

combinaciones con madera, piedra y fibras naturales

Cloud Dancer evita eso con un balance perfecto entre luz y naturalidad. Su nombre, evoca suavidad, movimiento, ligereza y un toque poético. Un color que no intenta gritar ni dominar, busca lo contrario: invitar a respirar, meditar, observar y sentir calma en un mundo que se mueve velozmente, sin control ni pausas.