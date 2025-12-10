iPhone Pocket de Issey Miyake: qué es, cuánto cuesta y por qué todos lo quieren

Estamos saturados de pantallas, aunque no del todo condenados a ellas. Hay cables y accesorios. Qué más da. Regreso a lo básico. El iPhone Pocket aparece como un ejercicio de contención, una pieza que apuesta por la forma esencial y de función precisa. La colaboración entre Apple e Issey Miyake no busca deslumbrar, sino reafirmar una idea clara de diseño: lo mínimo puede ser suficiente cuando responde al uso cotidiano.

También conviene decir que comprar artículos para otros artículos, como las fundas del iPhone, es una pequeña coreografía del mercado contemporáneo. Ya lo advertía Walter Benjamin: el capitalismo no solo vende objetos, vende la promesa de completarlos. Cada accesorio funciona como un recordatorio de esa lógica expansiva donde nada está terminado y todo puede mejorarse, protegerse o diferenciarse. No es un juicio moral, sino el reconocimiento de que esta economía de capas responde a una inquietud moderna, la sensación de que el valor nunca está en el objeto inicial, sino en la suma constante de añadidos que lo rodean.

La ironía se cuela por cualquier rendija. Y ya puestos a observar, repasemos pues los detalles de las cosas.

Un disclaimer: este artículo no pretende justificar una compra fútil. Los accesorios para el celular suelen ser una cosa bastante fea. Y, aun así, ahí están, existen, y circulan y se integran al diseño porque forman ya parte del estilo de vida del adulto contemporáneo.

La continuidad de una idea

Si en un artículo reciente celebré la capacidad de Issey Miyake para convertir la ropa en “arquitectura portátil”, en su infinita sencillez, el iPhone Pocket retoma la misma idea, la de ese vínculo ancestral entre el cuerpo, la tela y la funcionalidad. En lugar de vestir un cuerpo, viste un objeto que acompaña nuestras vidas digitales. Porque ese “menos es más” que inspiró a quienes convirtieron un suéter negro en un ícono, no por moda, sino por intención, encuentra ahora una dimensión inesperada: el iPhone ya no cabe solo en el bolsillo, ahora debe llevarse como una extensión del cuerpo.

iPhone Pocket Ampliar

¿Qué es y cómo lo hace?

El iPhone Pocket es un accesorio tejido con técnica 3D-knit, con la clásica textura acanalada que remite a las prendas plisadas de Miyake. Esa estructura abierta y flexible sostiene al iPhone, incluso objetos pequeños como AirPods y llaves. La apuesta por la versatibilidad. Puede colgarse al cuerpo como un crossbody, sujetarse a una bolsa o usarse como una “segunda piel” para el teléfono.

La inspiración es directa, un trozo de tela llevado al terreno tech. Esa tela ya no viste el cuerpo, sino a un objeto que de otro modo sería solo funcional y anónimo. El resultado es una fusión de tecnología, funcionalidad y sensibilidad estética.

Estilo y rango de opciones

El iPhone Pocket se ofrece en dos versiones: una de correa corta, ideal para muñeca o bolsa, y otra de correa larga, del tipo cruzada.

La versión corta viene en tonos más bien chillantes: lemon, mandarin, purple, pink, peacock. La versión larga apuesta por colores más sobrios: sapphire, cinnamon y negro.

Cada cual con su iPhone y su accesorio.

iPhone Pocket diseño Ampliar

Precio, disponibilidad y su condición de edición limitada

El iPhone Pocket se lanzó el 14 de noviembre de 2025 y estuvo disponible en tiendas Apple seleccionadas alrededor del mundo.

Los precios en Estados Unidos fueron: 149.95 dólares para la versión con correa corta y 229.95 dólares para la versión crossbody.

Pero aquí una sorpresa: la demanda superó las expectativas. En menos de dos semanas, el producto se agotó por completo en todos los mercados. Esto lo convierte no en un accesorio más, sino en un objeto de deseo cuidadosamente dosificado. Es a su vez tecnología y moda, también fetiche. Como aquellos suéteres negros de Steve Jobs, pero adaptados a la era del iPhone.

Entre la admiración y la ironía

No todos recibieron el iPhone Pocket con reverencia. Para algunos, la idea de pagar cientos de dólares por un “calcetín de punto para el teléfono” roza en lo absurdo. Comentarios como “231 dólares por una simple bolsa tejida” circularon en redes.

Pero otros lo recibieron como un guiño al espíritu de Miyake, un accesorio que no grita, sino que susurra. Un usuario en Reddit lo resumió así:

“This is a VERY Issey Miyake design… I love it as a Miyake and fashion history fan.”

Y es cierto, no está hecho para todos. Está hecho para quien entiende que detrás de lo aparentemente simple hay un porqué estético, aunque a veces incómodo, lejos del fast-accessory.

Lo que representa hoy: moda, tecnología y memoria

El iPhone Pocket no es solo un accesorio más en la larga línea de fundas de Apple. Es la reafirmación de una lección heredada, la del “menos es más”. Lo que proviene del minimalismo japonés, de la obsesión de Issey Miyake por la funcionalidad bella y de la coherencia visual que marcó a quienes definieron el ADN estético de la tecnología moderna.