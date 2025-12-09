México le gana a la IA: Paracaidista queda colgado en semáforo tras aterrizar en Juárez y Balderas, CDMX | VIDEO

La persona accidentada fue identificada como un ciudadano estadounidense de 36 años. Imagen C5

Un hombre terminó atorado en un semáforo la mañana de este martes 9 de diciembre tras descender en paracaídas sobre el cruce de Balderas y Juárez, en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México.

La inusual escena fue reportada al C2 Centro Histórico, lo que activó una rápida movilización de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Afortunadamente, no hubo personas lesionadas.

El monitoreo del @C5_CDMX permitió identificar a un hombre que quedó atorado en un semáforo tras descender en paracaídas en Balderas y Juárez. Desde el C2 Centro Histórico dimos seguimiento preventivo y nos coordinamos con personal de @SSC_CDMX para verificar que no hubiera daños… pic.twitter.com/uy6PIRZArU — Dr. Salvador Guerrero Chiprés (@guerrerochipres) December 9, 2025

El aterrizaje inesperado

Los oficiales encontraron al hombre —un ciudadano estadounidense de 36 años— colgando del semáforo, aún sujetado del paracaídas. De acuerdo con su declaración, realizó el salto desde una avioneta ultraligera, aunque no detalló el motivo de la maniobra ni por qué eligió esa zona altamente transitada.

Una vez rescatado, los uniformados lo detuvieron momentáneamente para deslindar responsabilidades. El paracaidista fue presentado ante el Juez Cívico, quien determinó que no cometió falta administrativa y que no hubo daños materiales ni afectaciones a terceros.

El paracaidista quedó atorado en el semáforo. Imagen: C5 Ampliar

El caso se volvió viral por la ubicación del descenso: una de las avenidas más transitadas y simbólicas de la capital. Usuarios en redes reaccionaron con sorpresa y humor ante la imagen del paracaídas enredado en el semáforo.

Las autoridades no han informado si se iniciará una investigación sobre el uso de aeronaves ultraligeras en zonas urbanas, pero sí reiteraron el llamado a evitar cualquier maniobra que pueda poner en riesgo a peatones o automovilistas.