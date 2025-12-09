Donald Trump llama “terrible” a reportera de ABC y desata polémica por ataques a periodistas

Rachel Scott, reportera de ABC en la Casa Blanca, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Imagen generada con Canva/Getty

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó un nuevo enfrentamiento con la prensa luego de insultar a la reportera Rachel Scott, corresponsal de ABC en la Casa Blanca. El incidente ocurrió este lunes 8 de diciembre, cuando la periodista le preguntó si planeaba instruir al secretario de Defensa, Pete Hegseth, a publicar más videos de tropas estadounidenses disparando contra embarcaciones usadas por presuntos narcotraficantes venezolanos.

La pregunta detonó la reacción inmediata del presidente, quien respondió molesto:

“Eres la reportera más detestable de todo el lugar… una reportera terrible, en realidad una reportera terrible, y siempre es lo mismo contigo”.

Not one reporter in the White House press pool chose not to be a sniveling coward and stand up to psychologically damaged, 80-year-old loathsome piece of shit after he attacked ABC's Rachel Scott. NOT FUCKING ONE. 😡😡😡👇 pic.twitter.com/ETl9RhvLxd — Bill Madden (@maddenifico) December 8, 2025

La escena, registrada por múltiples cámaras, provocó incomodidad entre otros reporteros presentes.

Trump lanza ataques contra narcolanchas en el Caribe

El tema original de la pregunta no era menor: en días recientes han circulado videos de fuerzas militares estadounidenses operando en el Caribe contra embarcaciones vinculadas con presuntos traficantes venezolanos, lo que ha generado debate sobre transparencia, protocolos y el uso de fuerza en misiones marítimas. Sin embargo, Trump evitó responder y enfocó su intervención en atacar personalmente a la periodista.

Este episodio se suma a una larga lista de confrontaciones entre Trump y medios de comunicación. Apenas el mes pasado, la Sociedad de Periodistas Profesionales (SPJ, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado condenando el “lenguaje despectivo, denigrante y peligroso” del presidente, después de que llamara “cerda” a otra reportera durante un intercambio similar.

Organizaciones de prensa advierten que estos ataques constantes alimentan un ambiente hostil contra periodistas, debilitan la confianza pública y buscan desviar la atención de cuestionamientos relevantes. Por ahora, la Casa Blanca no ha emitido una aclaración sobre el incidente y ABC tampoco ha informado si presentará una queja formal.