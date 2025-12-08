Este museo interactivo en la CDMX será el nuevo hogar de la memoria panadera

El Museo Interactivo Bimbo, conocido como MiBIMBO, será el nuevo recinto cultural y tecnológico con el que Grupo Bimbo celebrará su 80 aniversario, un espacio que abrirá al público el 20 de enero de 2026 en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Concebido como un recorrido inmersivo por la evolución de la panificadora más grande del planeta, el museo combina memoria histórica, innovación alimentaria y experiencias interactivas para conocer los procesos y valores que han marcado a la compañía desde 1945.

Un museo para contar la historia del pan… y algo más

La tarde del 2 de diciembre de 2025, en una ceremonia marcada por discursos cálidos y una atmósfera de celebración industrial, Daniel Servitje, Presidente Ejecutivo de Grupo Bimbo, presentó MiBIMBO acompañado por tres figuras clave del gobierno mexicano: Alicia Bárcena, titular de Medio Ambiente; Vidal Llerenas, Subsecretario de Industria y Comercio; y Ana Francis López Bayghen, Secretaria de Cultura de la Ciudad de México.

La presencia de estos funcionarios no fue un gesto protocolario. Representó el reconocimiento institucional a una empresa que, con 80 años de historia, ha logrado expandirse a 39 países, posicionándose como un actor central en la economía y como un referente en prácticas de sustentabilidad, innovación alimentaria y vinculación comunitaria.

Un recorrido sensorial por la panadería más influyente del mundo

MiBIMBO no es un museo tradicional. Está diseñado como un viaje sensorial que reúne once zonas interactivas, cada una dedicada a un capítulo distinto de la historia y el impacto actual de Grupo Bimbo.

Entre los ejes temáticos destacan:

*La tradición panadera como brújula

El visitante podrá apreciar los principios fundacionales de la empresa, desde sus primeras recetas hasta los productos que se volvieron parte del imaginario cultural mexicano.

Tecnología que alimenta al mundo

La muestra aborda cómo la compañía aplica ciencia e innovación para mejorar sus procesos, garantizar calidad y adaptar su portafolio a un perfil nutricional más balanceado.

Sustentabilidad y agricultura regenerativa

Uno de los pilares del museo es exhibir los esfuerzos actuales por reducir el impacto ambiental: energía renovable, movilidad eléctrica, empaques 94% reciclables, programas de conservación y prácticas agrícolas regenerativas.

Comunidad y territorio

MiBIMBO también dedica una sección al programa Buen Vecino, que resalta el trabajo de la empresa con comunidades locales, su participación en bancos de alimentos y las iniciativas educativas impulsadas en distintas regiones del país.

La visión empresarial detrás del museo

En su mensaje inaugural, Daniel Servitje describió el museo como un puente entre pasado, presente y futuro. “Ocho décadas creciendo juntos”, dijo, subrayando que la historia de Bimbo no se entiende sin las miles de personas que han dado forma a la compañía desde su primer horno en los años cuarenta.

Su declaración fue acompañada por el reconocimiento público de funcionarios federales. Alicia Bárcena celebró la labor de la panificadora en temas de sustentabilidad, destacando avances en agricultura regenerativa, reducción de desperdicios y uso de energías limpias.

Por su parte, Vidal Llerenas enfatizó el papel de Grupo Bimbo como una de las empresas que históricamente “han sostenido a la economía mexicana”, celebrando su expansión, su capacidad de innovación y la creación constante de empleos.

Innovación alimentaria

El museo explica, de manera clara y lúdica, uno de los cambios más relevantes dentro de la compañía en los últimos años: la transición hacia un portafolio con nutrición positiva, con recetas más sencillas, menos azúcares añadidos, reducción de sodio y eliminación casi total de colorantes y saborizantes artificiales.

Hoy, 95% de sus productos de consumo diario cumplen con estas características y 48% de las ventas globales provienen de esta nueva línea. La Access to Nutrition Initiative (ATNi) la ha reconocido como una de las cuatro empresas mejor evaluadas en nutrición en el mundo.

Un museo con causa: proteger al oso negro mexicano

Una de las sorpresas más llamativas del proyecto es su vínculo con la conservación ambiental. Karina Fogel, directora de MiBIMBO, explicó que parte de los ingresos del museo será destinada al cuidado del oso negro mexicano, una especie en peligro de extinción.

A través del programa Huellas, MiBIMBO destinará recursos a acciones como monitoreo científico, restauración de corredores biológicos y rescate de ejemplares afectados por pérdida de hábitat.Estas acciones se realizan en colaboración con instituciones como el Museo del Desierto, la Reserva Chipinque y la SEMARNAT.

Alicia Bárcena subrayó que proteger al oso negro implica, de manera directa, preservar bosques, cuencas y paisajes esenciales para la seguridad hídrica del país.

El museo que redefine la relación entre empresa y ciudadanía

Ubicado en Isabel La Católica 51, MiBIMBO aspira a convertirse en un referente en turismo cultural y educativo en el Centro Histórico.Con capacidad para 600 visitantes simultáneos y una proyección de 220,000 visitantes en su primer año, el recinto nace como un nuevo punto de encuentro entre industria, cultura y sociedad.

Más que una celebración corporativa, el museo marca un gesto simbólico: una empresa que decide abrir sus procesos, valores y transformaciones al público general, mostrando cómo la tradición y la innovación pueden convivir en un mismo horno.