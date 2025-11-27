Alejandro Jodorowsky recibe la Medalla Bellas Artes 2025: el INBAL reconoce un legado escénico imposible de ignorar

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) anunció la entrega de la Medalla Bellas Artes 2025 a Alejandro Jodorowsky en la categoría de Teatro. El reconocimiento se ha dado a concer durante la última semana de noviembre y se integra a su vez a la lista anual de preseas que la institución otorga a figuras con trayectoria en distintas áreas artísticas.

De acuerdo con la información difundida, la medalla fue enviada a Francia, lugar de residencia del creador. No se programó una ceremonia pública en México ni un acto protocolario en el Palacio de Bellas Artes. El INBAL señaló que la decisión responde a la residencia del artista y a la logística necesaria para formalizar la entrega.

La institución explicó que la distinción se basa en la influencia que el trabajo escénico de Jodorowsky ha tenido en procesos de creación, formación y experimentación teatral en México. También se mencionó su impacto en otros países donde ha desarrollado actividades profesionales.

Respuesta del artista

Tras el anuncio, Jodorowsky emitió un mensaje breve en el que afirmó que “México es un país sagrado”. Agregó que mantiene un vínculo personal y creativo con el país, que formó parte de etapas relevantes de su producción artística. Sus declaraciones circularon en medios informativos junto a los datos del reconocimiento.

Antecedentes y trayectoria relacionada con México

Jodorowsky nació en 1929 en Tocopilla, Chile, y ha trabajado en teatro, cine y literatura. Su paso por México incluyó proyectos escénicos que fueron identificados por especialistas como puntos de referencia dentro de las prácticas teatrales experimentales del siglo XX. Esos trabajos siguen presentes en análisis académicos, archivos y revisiones sobre el desarrollo de la escena contemporánea.

El INBAL incorporó esa trayectoria al sustento del reconocimiento, destacando que la medalla se entrega a figuras que han contribuido a transformar prácticas artísticas o que han abierto rutas relevantes en sus disciplinas.

Cobertura y alcance de la noticia

Diversos medios nacionales publicaron notas sobre la entrega, retomaron la postura del INBAL y la reacción del artista, y contextualizaron el lugar que Jodorowsky ocupa dentro de la historia del teatro en México. La información generó interés por la manera en que la institución reconoce trayectorias internacionales que tuvieron momentos clave en el país.

La medalla, al enviarse al extranjero y difundirse sin un acto presencial, abrió también una conversación sobre los formatos actuales de reconocimiento institucional y sobre la relación entre las instituciones culturales mexicanas y los creadores que desarrollan parte importante de su obra fuera del país.