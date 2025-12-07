Captan nebulosa en forma de mariposa en Chile; ¡Imágenes impresionantes a 2500 años luz de la Tierra!

El Telescopio Gemini Sur, ubicado en el Cerro Pachón, Chile, ha logrado una espectacular fotografía de un objeto astronómico conocido popularmente como la Nebulosa Mariposa (NGC 6302 o Caldwell 69). Este fenómeno bipolar, situado a unos 2,500 a 3,800 años luz en la constelación de Escorpio, fue la imagen elegida para celebrar el 25º aniversario del observatorio chileno.

La nebulosa no es un simple grupo de estrellas, sino una nebulosa planetaria bipolar, un evento que marca el fin de la vida de una estrella de gran masa. La curiosa forma de mariposa es resultado de un proceso cósmico extremadamente violento.

Una estrella moribunda y el viento escultor

En el corazón de la Nebulosa Mariposa se encuentra una enana blanca, el denso remanente de lo que fue una estrella similar a nuestro Sol. Los científicos estiman que este vestigio tiene una temperatura superficial que supera los 250,000 ºC, convirtiéndola en uno de los astros más calientes conocidos.

Antes de convertirse en enana blanca, la estrella pasó por la fase de gigante roja, desprendiendo gas y polvo que formaron una especie de cinturón denso a su alrededor. Cuando la estrella central colapsó y expulsó material a gran velocidad de manera perpendicular a ese cinturón, creó la morfología bipolar de la nebulosa.

El “viento solar” que viaja a más de tres millones de kilómetros por hora arremetió contra este material, esculpiendo las definitivas y turbulentas “alas” de la mariposa.

La composición de los colores cósmicos

El análisis cromático de la imagen capturada por el telescopio Gemini Sur reveló datos clave sobre su composición:

Las áreas teñidas de rojo indican la presencia de gas de hidrógeno energizado.

indican la presencia de energizado. Las zonas de color azul representan la presencia de oxígeno.

La Nebulosa Mariposa también contiene elementos pesados como nitrógeno, azufre y hierro. Los astrónomos señalan que, una vez que estos materiales se dispersen por completo en el espacio, se integrarán en el medio interestelar, iniciando un proceso de “reciclaje cósmico” que proporcionará la materia prima esencial para la formación de nuevas estrellas y futuros sistemas planetarios.