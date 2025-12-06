Putin y Modi: Una alianza tecnológica y nuclear que sacudirá el tablero global

La reciente entrevista de Vladimir Putin con India Today, ha dejado ver que la relación entre Rusia e India ya no se trata solo de viejos amigos dándose la mano. Estamos ante una actualización mayor del sistema operativo geopolítico, donde la tecnología, la energía y la estrategia militar juegan el papel principal.

Vladimir Putin, con la calma que lo caracteriza, puso las cartas sobre la mesa antes de su reunión con el primer ministro Narendra Modi. No estamos hablando de simples acuerdos comerciales; estamos hablando de una integración profunda entre dos potencias.

Tecnología Militar: “No solo vendemos, creamos juntos”

Sabemos que la transferencia de tecnología militar es el nivel máximo de confianza entre dos países. Putin fue enfático: Rusia no trata a India como un simple cliente al que le vende un producto cerrado. La relación es de desarrollo conjunto.

El ejemplo más claro es el misil BrahMos, una joya de la ingeniería que se fabrica en suelo indio con know-how ruso. Pero la cosa no para ahí. Se confirmó la continuidad en el suministro de los sistemas de defensa aérea S-400, una pieza de hardware que muchos países desean, pero pocos tienen. Lo interesante aquí es el enfoque “Make in India” de Modi, que Putin apoya totalmente: Rusia está dispuesta a compartir la propiedad intelectual para que India fabrique sus propios tanques y aviones basados en diseños rusos.

Energía Nuclear 2.0 y el adiós al dólar

Putin en esta charla puso sobre la mesa una oferta tecnológica muy atractiva: pequeños reactores nucleares modulares, tanto flotantes como terrestres. Esta tecnología permite llevar energía limpia y eficiente a zonas remotas sin la infraestructura masiva tradicional. Es, básicamente, la “portabilización” de la energía nuclear, y Rusia es actualmente el único país ofreciendo esto a nivel comercial.

Además, en el aspecto económico, se abordó el “elefante en la habitación”: las sanciones. La solución es técnica y pragmática: usar monedas nacionales (rublos y rupias) para el comercio, evitando el sistema SWIFT y el dólar. Aunque reconocieron problemas de “compatibilidad” en los pagos, ya están trabajando en pasarelas de pago directas entre los bancos centrales de ambos países. Es el equivalente geopolítico a dejar de usar Visa para pagar directamente con una app descentralizada.

El factor humano y la “química” Modi-Putin

Más allá de los fierros y los barriles de petróleo, Putin destacó la “química” personal con Modi. Lo describió como un líder que “no cede ante la presión”, refiriéndose a los intentos de Occidente de limitar la compra de energía rusa. Esto se traduce en precios de energía estables y fertilizantes accesibles para la agricultura, un beneficio directo al bolsillo y al estilo de vida de millones en India.

Putin también tuvo palabras para Donald Trump, describiéndolo como un político que busca soluciones sinceras (aunque complejas) para el conflicto en Ucrania, y reafirmó que Rusia no busca confrontación, sino defender sus intereses de seguridad, tal como cualquier usuario protege sus datos privados ante una intrusión externa.

A grandes rasgos esta entrevista dejo ver que esta visita no es solo protocolaria. Es la firma de un contrato de actualización a largo plazo donde la tecnología y la independencia estratégica son las verdaderas protagonistas.