Sheinbaum viaja a Washington: Participará en el Sorteo del Mundial del Fútbol 2026, junto a Trump y Carney

La presidenta Claudia Sheinbaum, dio a conocer que esta noche viaja hacia la ciudad de Washington D.C., en Estados Unidos, para participar en la ceremonia del Sorteo de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA 2026, que se realizará este viernes en en el Kennedy Center.

Por la mañana en su conferencia, la mandataria mexicana informó que viajaría a la capital estadounidense, en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional.

¿QUIÉNES ASISTIRÁN AL EVENTO DEL SORTEO MUNDIAL?

En su cuenta de X, Sheinbaum detalló que asistirá al evento deportivo en el que también estará presente el mandatario estadounidense Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Allí, la presidenta Sheinbaum perfila sostener un encuentro con cada mandatario.

¿QUIÉN ENCABEZARÁ LA CONFERENCIA MATUTINA DURANTE EL VIAJE?

Por ese motivo, la conferencia matutina de este viernes será encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

