  • 04 DIC 2025, Actualizado 20:18

La Santa Fiesta 2025 EN VIVO: Así puedes ver GRATIS el concierto de LOS40 y La KeBuena HOY

El concierto navideño más esperado llega con transmisión totalmente gratis desde la Arena CDMX

Mira EN VIVO La Santa Fiesta 2025.

Escribo para W Radio sobre temas nacionales e internacionales, con un interés particular por la políticaEdgar Herrera López

Hoy celebramos el único, y el mejor, concierto de Navidad de La Ke Buena y Los 40: La Santa Fiesta, un evento que reunirá a Calibre 50, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, además de muchos más artistas. Y si no alcanzaste boletos porque se agotaron rapidísimo, volaron, aquí te contamos cómo verlo completamente en vivo y gratis desde tu casa.

¿Dónde ver gratis La Santa Fiesta 2025 En VIVO?

Este año la Santa Fiesta llega directo a tu casa con una transmisión especial y totalmente gratis para todos los amantes del regional mexicano, el rock, el pop, la cumbia, banda, norteño y otros géneros a través de:

  • YouTube de Los 40 y La Ke Buena
  • Facebook de Los 40 y La Ke Buena

¿A qué hora empieza La Santa Fiesta 2025?

A partir de las 6 de la tarde, pero podrás conectarte a la transmisión a partir de las 5:30.

Line up de La Santa Fiesta 2025

La Santa Fiesta llega con un cartel para todos los gustos:

  • La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho
  • Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey
  • Maldita Vecindad
  • Raymix
  • Amanda Miguel
  • Alicia Villarreal
  • Mijares
  • Memo Garza
  • Mentiras, el concierto
  • Lenin Ramírez
  • Gerardo Coronel
  • Y muchos artistas más

