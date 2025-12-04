La Santa Fiesta 2025 EN VIVO: Así puedes ver GRATIS el concierto de LOS40 y La KeBuena HOY
El concierto navideño más esperado llega con transmisión totalmente gratis desde la Arena CDMX
Hoy celebramos el único, y el mejor, concierto de Navidad de La Ke Buena y Los 40: La Santa Fiesta, un evento que reunirá a Calibre 50, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, además de muchos más artistas. Y si no alcanzaste boletos porque se agotaron rapidísimo, volaron, aquí te contamos cómo verlo completamente en vivo y gratis desde tu casa.
¿Dónde ver gratis La Santa Fiesta 2025 En VIVO?
Este año la Santa Fiesta llega directo a tu casa con una transmisión especial y totalmente gratis para todos los amantes del regional mexicano, el rock, el pop, la cumbia, banda, norteño y otros géneros a través de:
- YouTube de Los 40 y La Ke Buena
- Facebook de Los 40 y La Ke Buena
¿A qué hora empieza La Santa Fiesta 2025?
A partir de las 6 de la tarde, pero podrás conectarte a la transmisión a partir de las 5:30.
Line up de La Santa Fiesta 2025
La Santa Fiesta llega con un cartel para todos los gustos:
- La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho
- Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey
- Maldita Vecindad
- Raymix
- Amanda Miguel
- Alicia Villarreal
- Mijares
- Memo Garza
- Mentiras, el concierto
- Lenin Ramírez
- Gerardo Coronel
- Y muchos artistas más
