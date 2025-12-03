Guía práctica: así funcionarán los Centros de Rehabilitación gratis en la CDMX
El gobierno capitalino anunció centros de rehabilitación gratuitos en las 16 alcaldías, con servicios especializados para distintos tipos de discapacidad.
El gobierno capitalino dio a conocer que en las 16 alcaldías de la ciudad va a haber centros de rehabilitación especializados para la rehabilitación de las personas con alguna discapacidad y que sus servicios serán gratuitos.
¿Qué servicios ofrecerá cada alcaldía?
Al conmemorar el Día Internacional de las personas con Discapacidad, la secretaria de Bienestar de la ciudad, Araceli Damián, detalló que tipo de servicios se prestarán en cada uno:
- En Gustavo A. Madero se tendrá un centro de equinoterapia
- En Azcapotzalco habrá rehabilitación deportiva
- Venustiano Carranza: círculo de apoyo para ciego y débiles visuales
- Iztacalco: centro para discapacidad intelectual para menores de edad.
- Miguel Hidalgo: escuela de formación para el cuidado de personas con discapacidad
- Cuauhtémoc: rehabilitación neurológica para personas con discapacidad motriz
- Coyoacán: Atención para personas con Parkinson
- Benito Juárez: Rehabilitación para la población en general.
- Iztapalapa: Centro para discapacidades múltiples.
- Tláhuac: Personas con limitaciones del lenguaje
- Xochimilco: Especialidad en discapacidad en pequeños
- Milpa Alta: Personas con discapacidad auditiva
- Alvaro Obregon: Menores y adolescentes con autismo
- Cuajimalpa: Rehabilitación física e intelectual para niños y adolescentes
- Magdalena Contreras: Personas con síndrome de Down
- Tlalpan: Rehabilitación geriátrica sobre todo para personas con demencia.
¿Dónde estarán ubicados los centros y cómo se accederá a ellos?
La secretaria del Bienestar informó que cada uno de estos centros va a estar dentro de las Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social (UTOPIAS), que se están construyendo.
Además garantizó que llegar a estos lugares será fácil porque habrá transporte y señalización:
“En las 16 primeras UTOPIAS vamos a tener estos centros pero también tenemos que asegurarnos como Secretaría de que haya medios de transporte accesibles, que las calles estén bien señalizadas para personas con distintas este discapacidades, que sean accesibles, que puedan llegar caminando o que puedan llegar en transporte”.— Araceli Damián
Y ya cuando estén dentro de la UTOPIA que “les sea fácil ubicar el espacio donde van a estar teniendo sus terapias de rehabilitación, pero no sólo eso sino que también los servicios que se den en esas utopías tengan especial cuidado para estas personas con discapacidad”.
¿Habrá personal especializado?
La funcionaria prometió que se va a tener al personal especializado en cada uno de los temas y que a todas las personas con alguna discapacidad se les va a dar el trato digno que merecen.
Las alcaldías con mayor número de personas con discapacidad son: Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuajimalpa y Milpa Alta.