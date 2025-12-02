Papa León XIV realiza su primer viaje apostólico a Turquía y Líbano 2025: agenda, significado y mensajes clave

El 27 de noviembre de 2025 el Papa León XIV inició su primera gira apostólica al extranjero desde su elección, un viaje de alto contenido diplomático y religioso que abarca Turquía y Líbano, misma que concluirá este 2 de diciembre. El recorrido se centra en un mensaje de paz, unidad interreligiosa y reconciliación, en medio de un contexto regional marcado por tensiones políticas y humanitarias.

Objetivo central del viaje

El viaje del pontífice tiene como eje la conmemoración del 1700 aniversario del Concilio de Nicea, uno de los hitos fundacionales de la cristiandad. Para ello, el Papa visitará la antigua Nicea, hoy İznik, en Turquía, en un acto de gran simbolismo ecuménico junto al Patriarca Bartolomé I, líder de la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla. La agenda también subraya la cercanía del Vaticano con las comunidades cristianas del Medio Oriente y el respaldo al diálogo interreligioso.

Itinerario en Turquía (27–30 de noviembre)

El Papa inició su gira en Ankara con una visita al mausoleo de Mustafa Kemal Atatürk, ceremonia oficial de bienvenida y reuniones con autoridades civiles y diplomáticas. Posteriormente, se desplazará a Estambul para encuentros con comunidades cristianas, líderes religiosos y representantes musulmanes.

La etapa más significativa será la peregrinación a İznik, donde se realizará un acto ecuménico para recordar el Concilio de Nicea, reforzando la apuesta del pontificado por la unidad cristiana y el acercamiento histórico entre iglesias.

Estancia en Líbano (30 de noviembre – 2 de diciembre)

La segunda parte del viaje se desarrolla en Beirut, Annaya, Harissa y Bkerké, donde el Papa mantendrá reuniones con obispos, líderes religiosos y actores sociales. La agenda incluye una oración ante la tumba de San Charbel, un acto interreligioso en la capital libanesa, una misa multitudinaria y una visita a uno de los hospitales más afectados por la crisis sanitaria y económica del país.

El pontífice también rendirá homenaje a las víctimas de la explosión del puerto de Beirut, subrayando el compromiso de la Santa Sede con la reconstrucción, la asistencia humanitaria y la estabilidad regional.

Mensajes clave del Papa León XIV

Durante la gira, el Papa ha insistido en varias líneas de acción y reflexión:

Llamado a la paz en una región atravesada por conflictos armados.

en una región atravesada por conflictos armados. Rechazo a la violencia , apelando a frenar ataques y enfrentamientos, especialmente en el contexto libanés.

, apelando a frenar ataques y enfrentamientos, especialmente en el contexto libanés. Promoción del diálogo interreligioso como vía para la convivencia social.

como vía para la convivencia social. Apoyo a las comunidades cristianas del Medio Oriente, muchas de ellas afectadas por la migración, persecución y crisis económicas.

del Medio Oriente, muchas de ellas afectadas por la migración, persecución y crisis económicas. Reconocimiento del papel de Turquía y Líbano como puntos estratégicos para la estabilidad regional.

Relevancia internacional

La gira del Papa León XIV es observada de cerca por gobiernos y analistas debido a su potencial impacto en la diplomacia internacional. Se trata de un viaje que combina dimensión pastoral, mensaje político moderado y acción simbólica, en un momento en el que la región enfrenta desafíos relacionados con seguridad, crisis humanitaria y tensiones entre potencias.

Para el Vaticano, este viaje representa el inicio formal del perfil internacional del nuevo pontífice, reforzando su misión como promotor de la paz, la solidaridad global y la reconciliación entre religiones.