Emma Coronel pide perdón a víctimas del narco en nuevo documental sobre su vida con “El Chapo”, ex líder del Cártel de Sinaloa

La esposa de Joaquín Guzmán Loera habló por primera vez en más de 15 años sobre su vida con el capo.

Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, habló por primera vez en más de 15 años sobre su relación con el exlíder del Cártel de Sinaloa, actualmente preso en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos.

A través del documental “Married to El Chapo: Emma Coronel Speaks”, producido por Oxygen (canal estadounidense perteneciente a NBC y estrenado el pasado viernes), la modelo y exreina de belleza, quien fue detenida en Virginia y procesada por lavado de dinero, tráfico de drogas y vínculos con el crimen organizado, no solo contó cómo conoció a Guzmán Loera, sino que también expresó parte de su arrepentimiento por haberse casado con él, además de manifestar sus disculpas a las víctimas del capo.

¿Qué dijo Emma Coronel en “Married to El Chapo”?

La mujer, nacida en California, aprovechó para profundizar tanto en su relación con Guzmán como en su propia vida, quien creció en una comunidad de escasos recursos en el estado de Durango, donde, dijo, era común que los agricultores cultivaran marihuana para poder sobrevivir.

Crecí creyendo que el gobierno era malo. Es como: o te mueres de hambre o haces lo que tienes que hacer para sobrevivir. — Emma Coronel Aispuro.

Tenía 17 años cuando conoció a “El Chapo”, justo después de que alguien le avisara que un hombre “muy importante” quería bailar con ella durante un concurso de belleza en el que participaba. Y aunque no lo reconoció de inmediato, a pesar de que era un criminal buscado y su imagen aparecía en prácticamente todas las pantallas de televisión, aseguró que ella no tenía forma de saberlo porque no tenía una televisión en casa.

Sobre las actividades delictivas de su marido, Emma reveló que su relación era, al menos en apariencia, bastante tranquila, pasaban el tiempo viendo televisión, películas y telenovelas, comían juntos y ella misma cocinaba. Guzmán nunca le hablaba de su “trabajo”, ella no le preguntaba al respecto y tampoco llegó a verlo.

Sin embargo, esta temporada le duró poco y cambió por completo cuando “El Chapo” fue detenido en 2003. Para entonces, ya tenían a sus dos hijas mellizas. Años después, ella tuvo que enfrentar su propia captura y proceso judicial en Estados Unidos.

Y con un mensaje para las víctimas de violencia por el narcotráfico, dijo:

Simpatizo con todas las personas que perdieron a un ser amado, que han sufrido. De verdad, lo siento mucho. — Emma Coronel Aispuro.

¿Dónde está “El Chapo” Guzmán?

El exlíder del Cártel de Sinaloa está recluido en el Centro Administrativo Máximo de la Penitenciaría de Estados Unidos en Florence, Colorado, mejor conocido como el “Alcatraz de las Montañas Rocosas”, ADX Florence o Supermax; se trata de una de las prisiones de más alta seguridad del país, donde están algunos de los criminales más peligrosos del mundo.

Joaquín Guzmán Loera está ahí desde 2019.

¿Qué pasó con Joaquín Guzmán López?

Su hijo, Joaquín Guzmán López, se declaró culpable este lunes ante una corte de Illinois por cargos relacionados con narcotráfico y crimen organizado y, además, aceptó haber secuestrado al líder y exsocio de su padre, Ismael “El Mayo” Zambada, quien fue entregado a Estados Unidos el año pasado en Texas.

