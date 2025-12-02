Caos vial por bloqueos afecta diferentes puntos de la CDMX

Este martes 2 de diciembre, son diversas las manifestaciones y bloqueos que se registran en la Ciudad de México y que afectan las principales vialidades. / Víctor Sandoval Hernández

Uno de los cierres ocurre en avenida Insurgentes Sur y Eje 6 Sur, en la colonia Nochebuena, alcaldía Benito Juárez, donde ex trabajadores del INVEA mantienen un bloqueo para exigir el pago de liquidaciones y adeudos pendientes.

Trabajadores de INVEA bloquean sobre avenida Insurgentes Sur en demamnda de cumplimientos laborales. Ampliar

Otro bloqueo se presenta en avenida Guelatao y Eje 5, donde vecinos de la colonia Ejército de Oriente demandan el apoyo de pipas ante la falta de agua en la zona.

En el Eje Central Lázaro Cárdenas y Tacuba, comerciantes ambulantes y artesanos cerraron la vialidad. Los manifestantes piden espacios para la venta de sus productos.

Una protesta más se registra en calzada San Antonio Abad, encabezada por una organización de ferias que solicita permisos para instalar juegos mecánicos en las inmediaciones del Monumento a la Revolución durante la romería de Navidad y Reyes. Personal de policía y tránsito los replegó luego de advertir que, de no retirarse, los remolques de los juegos serían enviados al corralón.

Otro bloqueo ocurre en las inmediaciones del búnker de la Fiscalía capitalina y del Tribunal Superior de Justicia, donde manifestantes exigen que la autoridad agilice las investigaciones para localizar a personas desaparecidas.