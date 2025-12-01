Empresas requieren certidumbre jurídica para seguir generando empleos: Consejo de la Comunicación

Certidumbre jurídica es lo que piden las empresas durante la premiación del Consejo de la Comunicación, afirma su presidente ejecutivo Salvador Villalobos.

Hoy en día México tiene cerca de 5 millones de empresas que generan 8 de cada 10 empleos. Por ello, fortalecer a este sector permitiría crear más oportunidades laborales, condición esencial para el crecimiento y la estabilidad del país, señaló Salvador Villalobos, presidente del Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas.

En entrevista con W Radio, al término de la entrega de reconocimientos a “Empresas Excepcionales”, Villalobos apuntó que para lograrlo, las compañías requieren certidumbre jurídica.

Presidente Ejecutivo Nacional del Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas, Salvador Villalobos demandó certeza jurídica para el crecimiento empresarial en México Ampliar

“Las empresas necesitan certeza jurídica”

“¿Qué necesitan las empresas para seguir generando los empleos? ¿Para seguir floreciendo más? Definitivamente certeza jurídica. Es lo que demandan las empresas. Así recibimos, todos los días recibimos esa serie de recomendaciones, exigencias, tips también, a través de las redes sociales”, afirmó.

Explicó que, además de la certidumbre legal, las empresas piden apoyo para acceder a créditos, capacitaciones y herramientas que les permitan crecer.

“Las firmas también dicen, ayúdenos, ayúdenos con créditos, ayúdenos con la certeza jurídica, ayúdenos con cursos, capacitaciones de cómo puede crecer”, añadió.

Nuevos cursos y capacitación para 2026

Villalobos adelantó que el Consejo de la Comunicación, en colaboración con la Secretaría de Economía de la Ciudad de México, desarrollará una serie de cursos y recomendaciones para 2026 dirigidos a empresas.

“Cursos muy pequeños, pero esta manera de capacitar a las personas en recursos humanos, en ventas, en redes sociales. Por ejemplo, aquellas personas que están dentro del ecosistema de… por ejemplo, de Google o de las redes sociales, sus ventas aumentan más del 25%. Todas las empresas pymes tienen que saberlo”, apuntó.

Invitó a las compañías a visitar las redes de Voz de las Empresas para integrarse a estos programas.

Reconocimiento a Empresas Excepcionales

La entrega del Reconocimiento Empresas Excepcionales celebra a empresas e instituciones por prácticas destacadas en materia social, económica y ambiental.

Es una iniciativa conjunta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Consejo de la Comunicación, el Instituto para el Fomento a la Calidad y Voz de las Empresas.

Durante la ceremonia se otorgaron distintivos en las categorías “Prácticas Excepcionales”, “Buenas Prácticas” y “Prácticas en Desarrollo”.

ahz.

