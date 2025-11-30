El regreso de AMLO: video, libro y un mensaje que sacude el tablero político

Andrés Manuel López Obrador reapareció tras varios meses de silencio público con un mensaje difundido desde su residencia en Palenque y con la presentación de “Grandeza”, su nuevo libro. El comunicado, grabado en video, se centró en dos puntos: respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y una explicación sobre su papel actual fuera del cargo.

López Obrador reiteró que se encuentra retirado de la vida política activa y descartó cualquier intención de influir en las decisiones del gobierno. Aun así, su intervención reactivó la discusión pública sobre su posición en el escenario nacional.

Grandeza, su más reciente libro

En “Grandeza”, plantea una revisión histórica orientada a los pueblos originarios. Presentó el libro como una obra de reflexión personal, aunque su difusión coincidió con el mensaje político difundido en redes.

Otro elemento de su reaparición fue su crítica a los medios de comunicación, a los que señaló por prácticas de manipulación informativa. Es una línea que ya había expresado durante su administración y que volvió a colocar en la discusión pública.

Sheinbaum reacciona

La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó al mensaje agradeciendo el respaldo y destacando que ambos forman parte del mismo proyecto político. La interacción confirma la continuidad discursiva entre ambas administraciones.

En redes sociales circularon videos antiguos atribuidos falsamente a la reaparición, lo que llevó a verificadores a precisar su origen. La mezcla de contenido real y descontextualizado acompañó la difusión del mensaje.